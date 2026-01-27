Οι πρώτες εικόνες από το τροχαίο με τους οπαδούς του ΠΑΟΚ - Όλοι οι επιβαίνοντες ήταν Έλληνες

Έξι οπαδοί του ΠΑΟΚ έχασε τη ζωή τους σε φρικτό τροχαίο στη Ρουμανία. Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει το ρουμανικό μέσο «digi24.ro», ένα μικρό λεωφορείο που ερχόταν από την Ελλάδα και κατευθυνόταν προς τη Γαλλία και όπως τονίζεται φέρεται να είναι φίλοι του ΠΑΟΚ που πήγαιναν οδικώς.

Από το δυστύχημα, τουλάχιστον έξι άτομα έχουν βρει τραγικό θάνατο επί τόπου ανάμεσά τους και ο οδηγός του μικρού λεωφορείου, ενώ άλλοι τραυματίστηκαν και έχουν μεταφερθεί στο νοσοκομείο για περίθαλψη. Ο ακριβής συνολικός αριθμός των ανθρώπων που εμπλέκονται στο συμβάν βρίσκεται ακόμα υπό διερεύνηση.

«Όλοι οι επιβαίνοντες στο βαν ήταν Έλληνες»

Το βαν που μετέφερε τους οπαδούς του ΠΑΟΚ/ Screenshot

Το Euronews αναφέρει πως σύμφωνα με δημοσιογραφικές πηγές απ'την Timis,το μίνι βαν ήταν μισθωμένο απο την Ελλάδα όλοι οι επιβαίνοντες ήταν Έλληνες. Η πρεσβεία στο Βουκουρέστι έχει ενημερωθεί σχετικά. Μάλιστα, το όχημα είχε και πινακίδες από τη χώρα μας.



Σύμφωνα επίσης με τις πρώτες αναφορές, πρόκειται για 5 νεκρούς οπαδούς, καθώς και τον οδηγό του βαν, ενώ ακόμα 3 έχουν τραυματιστεί σοβαρά.