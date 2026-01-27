Τα συλλυπητήρια του ποδοσφαιρικού κόσμου για τον χαμό των 7 φίλων του ΠΑΟΚ στην Ρουμανία

Τροχαίο δυστύχημα με φιλάθλους του ΠΑΟΚ στη Ρουμανία. Οι εικόνες από το σημείο συγκλονίζουν και οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν πως υπάρχουν τουλάχιστον 7 νεκροί, όλοι τους Έλληνες.

Η αθλητική κοινότητα βρίσκεται σε κατάσταση σοκ και συμπαραστέκεται στην οικογένεια του ΠΑΟΚ, εκφράζοντας συλλυπητήρια.

Το μήνυμα της ΠΑΕ Ολυμπιακός: «Δεν υπάρχουν λόγια»

Η ΠΑΕ Ολυμπιακός εξέδωσε ανακοίνωση, στην οποία αναφέρει πως δεν υπάρχουν λόγια για αυτές τις τραγικές στιγμές, εκφράζοντας με τη σειρά της συλλυπητήρια στις οικογένειες των θυμάτων.

«Δεν υπάρχουν λόγια για αυτές τις τραγικές στιγμές. Εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στις οικογένειες των θυμάτων του τροχαίου δυστυχήματος στη Ρουμανία και σε ολόκληρη την οικογένεια του ΠΑΟΚ».

ΠΑΕ Παναθηναϊκός: «Είμαστε συγκλονισμένοι»

Η τραγική είδηση του θανάτου των 7 φιλάθλων του ΠΑΟΚ, που ταξίδευαν για να παρακολουθήσουν από κοντά τον αγώνα εναντίον της Λιόν στη Γαλλία έχει συνταράξει την Ελλάδα, με την ΠΑΕ Παναθηναϊκός να σπεύδει να στείλει το δικό της μήνυμα συμπαράστασης στην ΠΑΕ ΠΑΟΚ, αλλά και τις οικογένειες των θυμάτων.

«Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός εκφράζει τα ειλικρινή της συλλυπητήρια στις οικογένειες των αδικοχαμένων φιλάθλων του ΠΑΟΚ που μετέβαιναν οδικώς στη Γαλλία για να παρακολουθήσουν τον αγώνα της ομάδας τους. Είμαστε όλοι συγκλονισμένοι από το θλιβερό γεγονός. Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα τους σκεπάσει…»

Άρης: «Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα τους σκεπάσει...»

Η ΠΑΕ, η ΚΑΕ και ο ΑΣ Άρης εξέφρασαν από κοινού τα συλλυπητήρια τους στις οικογένειες και τους οικείους των θυμάτων για το τραγικό δυστύχημα στη Ρουμανία, εκδίδοντας ανακοίνωση.

«Ο Α.Σ., η ΠΑΕ και η ΚΑΕ ΑΡΗΣ εκφράζουν τη θλίψη τους για τον θάνατο των φιλάθλων του Π.Α.Ο.Κ. σε τροχαίο δυστύχημα στη Ρουμανία.

Τα ειλικρινή συλλυπητήριά μας στις οικογένειες και τους οικείους των θυμάτων για την ανείπωτη τραγωδία.

Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα τους σκεπάσει...»

Η ανακοίνωση της ΚΑΕ ΑΕΚ

Η ΚΑΕ ΑΕΚ συμπαραστέκεται στο πλευρό των οικογενειών και των οικείων των θυμάτων του τραγικού δυστυχήματος στη Ρουμανία και εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία εκφράζει τα συλλυπητήριά της.

«H σκέψη μας στις οικογένειες των οπαδών του ΠΑΟΚ, που έχασαν τη ζωή τους στη Ρουμανία, στο δρόμο για τον εκτός έδρας αγώνα της αγαπημένης τους ομάδας. Τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια προς τους οικείους τους.

Προσευχόμαστε για τους τραυματίες».

ΑΣ Παναθηναϊκός: «Καλό ταξίδι Αετόπουλα...»

Ο ΑΣ Παναθηναϊκός ανάρτησε στο Facebook μία λιτή ανακοίνωση, με μία μαύρη κορδέλα, που συνοδεύεται από τη λεζάντα «Καλό ταξίδι Αετόπουλα...».

Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ άλλαξε φωτογραφία προφίλ στα κοινωνικά δίκτυα σε ένδειξη πένθους

Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ άλλαξε τη φωτογραφία προφίλ στους λογαριασμούς που διατηρεί στα κοινωνικά δίκτυα. Αντικατέστησε το έμβλημα της ομάδας, με μία μαύρη κορδέλα σε ένδειξη πένθους για τους 7 νεκρούς του τραγικού δυστυχήματος στη Ρουμανία.

Η σχετική φωτογραφία:

Πηγή: ΠΑΕ ΠΑΟΚ

ΠΑΕ Ηρακλής: «Θερμά συλλυπητήρια, ευχές για ταχεία ανάρρωση στους τραυματίες»

Η ΠΑΕ Ηρακλής εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία εκφράζει τη βαθιά της θλίψη για την τραγωδία στη Ρουμανία.

«Η ΠΑΕ ΗΡΑΚΛΗΣ εκφράζει τη βαθιά της θλίψη για την τραγωδία που σημειώθηκε στη Ρουμανία με θύματα φιλάθλους του ΠΑΟΚ. Θερμά συλλυπητήρια στις οικογένειες των θυμάτων και ευχές για ταχεία ανάρρωση στους τραυματίες».

Παναθηναϊκός AKTOR: «Εκφράζουμε τη βαθιά οδύνή μας»

Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός δημοσίευσε στα κοινωνικά δίκτυα μία λιτή ανακοίνωση, στην οποία εκφράζει την οδύνη, αλλά και τα ειλικρινή συλλυπητήρια στις οικογένειες και τους οικείους των θυμάτων της ανείπωτης τραγωδίας.

«Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR εκφράζει τη βαθιά οδύνη της για την απώλεια των φίλων του ΠΑΟΚ που έχασαν τόσο άδικα τη ζωή τους σε αυτοκινητιστικό δυστύχημα στη Ρουμανία, ενώ ταξίδευαν για τη Γαλλία προκειμένου να σταθούν στο πλευρό της αγαπημένης τους ομάδας. Τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στις οικογένειες και τους οικείους τους και ταχεία ανάρρωση στους τραυματίες. Οι σκέψεις όλων μας είναι μαζί τους».

Το μήνυμα της Παρτιζάν για το δυστύχημα στη Ρουμανία

Η Παρτιζάν εξέδωσε ανακοίνωση, στην οποία εκφράζει τα ειλικρινή της συλλυπητήρια στις οικογένειες των θυμάτων του δυστυχήματος, αναφέροντας πως στέκεται δίπλα στην οικογένεια του ΠΑΟΚ.

«Η Παρτιζάν θρηνεί βαθιά την τραγωδία στην οποία έχασαν τη ζωή τους οπαδοί του ΠΑΟΚ. Οι σκέψεις και οι καρδιές μας είναι με τις οικογένειες των θυμάτων, καθώς και με ολόκληρη την ελληνική μαύρη και άσπρη οικογένεια».

KK Partizan deeply mourns the tragedy in which PAOK supporters lost their lives. Our thoughts and hearts are with the families of the victims, as well as with the entire Greek black and white family.#KKPartizan pic.twitter.com/KKcpGp4Nac — KK Partizan Mozzart Bet (@PartizanBC) January 27, 2026

Super 3: «Η ανθρώπινη ζωή πάνω από τις αντιπαλότητες»

Ο σύνδεσμος φιλάθλων του Άρη «Super 3» εξέδωσε ανακοίνωση, στην οποία εκφράζει συλλυπητήρια στις οικογένειες των θυμάτων, τονίζοντας πως η ανθρώπινη ζωή είναι πάνω από αντιπαλότητες .

«Σήμερα η σκέψη μας είναι βαριά. Πολλές νέες ζωές χάθηκαν άδικα και βίαια, αφήνοντας πίσω τους οικογένειες, φίλους και ανθρώπους που δεν θα είναι ποτέ ξανά οι ίδιοι.



Εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια και τη βαθιά μας συμπαράσταση στις οικογένειες και στους οικείους των θυμάτων.



Η ανθρώπινη ζωή είναι πάνω από αντιπαλότητες, πάνω από σύμβολα και διαχωρισμούς.



Στους ίδιους δρόμους ταξιδεύουμε.



SUPER 3»

Το μήνυμα του Πάμπλο Γκαρσία

Ο πρωήν παίκτης της ομάδας και νυν προπονητής, Πάμπλο Γκαρσία δημοσιοποίησε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook μία φωτογραφία με το έμβλημα της ομάδας και μία μαύρη κορδέλα, που συνοδεύεται από τη λεζάντα «Καταμαύρισε η ψυχή μας. Ο πόνος είναι απερίγραπτος. Αδέρφια, ζείτε μέσα μας».

ΠΣΑΠΠ: «Σήμερα η Ελλάδα πενθεί»

Ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Αμειβόμενων Ποδοσφαιριστών Ποδοσφαιριστριών δημοσιοποίησε ανακοίνωσε στην οποία εκφράζει θερμά συλληπητήρια στις οικογένειες των θυμάτων της τραγωδίας.

«Σήμερα, η Ελλάδα πενθεί.



Ξεκίνησαν να δουν την ομάδα που αγαπούσαν και δεν έφτασαν ποτέ.



Πώς να το χωρέσει ανθρώπου νους;



Θερμά συλλυπητήρια στους οικείους τους και στην οικογένεια του ΠΑΟΚ».

Η ανάρτηση από τη Θύρα 7

Ο μεγαλύτερος οπαδικός σύλλογος του Ολυμπιακού, Θύρα 7 δημοσιοποίησε ανάρτηση στο Instagram, στην οποία αναφέρει: «Συλλυπητήρια στις οικογένειες των αδικοχαμένων οπαδών του ΠΑΟΚ.



Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα τους σκεπάσει».

Θύρα 13: «Καλό ταξίδι Αετοί»

Η Θύρα 13 δημοσίευσε μία λιτή ανακοίνωση, στην οποία εκφράζει συλλυπητήρια στην οικογένεια των θυμάτων, αναγράφοντας «Καλό ταξίδι Αετοί».