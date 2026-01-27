ΠΑΟΚ: Η απόφαση της UEFA για το ματς με τη Λιόν μετά την τραγωδία στη Ρουμανία

Παρά το κλίμα οδύνης που επικρατεί στις τάξεις του ΠΑΟΚ μετά την τραγική είδηση του θανάτου επτά φιλάθλων του σε τροχαίο δυστύχημα στη Ρουμανία, η προγραμματισμένη αναμέτρηση με τη Λιόν θα διεξαχθεί κανονικά. Η UEFA αποφάσισε να μην προχωρήσει σε αναβολή του αγώνα για την 8η αγωνιστική του Europa League, ο οποίος είναι προγραμματισμένος για το βράδυ της Πέμπτης (29/1, 22:00).

Η στάση της ευρωπαϊκής συνομοσπονδίας εξηγείται κυρίως από το γεγονός ότι πρόκειται για την τελευταία αγωνιστική της League Phase. Με όλα τα παιχνίδια να έχουν κοινή ώρα έναρξης για τη διασφάλιση της αξιοπιστίας των αποτελεσμάτων και των τελικών προκρίσεων, τα περιθώρια για αλλαγές στο καλεντάρι είναι εξαιρετικά περιορισμένα.

Στο γήπεδο της Λιόν αναμένεται να τηρηθεί ενός λεπτού σιγή στη μνήμη των θυμάτων, ως ελάχιστος φόρος τιμής στους οπαδούς που έχασαν τη ζωή τους. Την ίδια στιγμή, η ΠΑΕ ΠΑΟΚ παραμένει σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, έχοντας ήδη αποστείλει κλιμάκιο στη Ρουμανία για τη διεκπεραίωση των απαραίτητων διαδικασιών και τη στήριξη των πληγέντων, την ώρα που το αγωνιστικό τμήμα καλείται να διαχειριστεί το σοκ της απώλειας ενόψει της κρίσιμης ευρωπαϊκής μάχης.