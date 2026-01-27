Λιόν - ΠΑΟΚ: Η πρώτη επίσημη τοποθέτηση των Γάλλων για την τραγωδία στη Ρουμανία

Η Λιον, με επίσημη τοποθέτησή της, εξέφρασε τη βαθιά της οδύνη για τον θάνατο των φιλάθλων του ΠΑΟΚ στο τροχαίο δυστύχημα της Ρουμανίας. Ο γαλλικός σύλλογος απηύθυνε ειλικρινή συλλυπητήρια στην οικογένεια του «Δικεφάλου» και στους οικείους των θυμάτων.

Παράλληλα ο γαλλικός σύλλογος γνωστοποίησε πως στην αναμέτρηση της 29ης Ιανουαρίου στο «Groupama Stadium» θα πραγματοποιηθεί ειδική τελετή προκειμένου να τιμηθεί η μνήμη των αδικοχαμένων οπαδών.

Να υπενθυμίσουμε ότι παρά το κλίμα οδύνης που επικρατεί στις τάξεις του ΠΑΟΚ μετά την τραγική είδηση του θανάτου επτά φιλάθλων του σε τροχαίο δυστύχημα στη Ρουμανία, η προγραμματισμένη αναμέτρηση με τη Λιόν θα διεξαχθεί κανονικά. Η UEFA αποφάσισε να μην προχωρήσει σε αναβολή του αγώνα για την 8η αγωνιστική του Europa League, ο οποίος είναι προγραμματισμένος για το βράδυ της Πέμπτης (29/1, 22:00).

Η σχετική ανάρτηση:

Η Ολυμπίκ Λυών εκφράζει τα ειλικρινή της συλλυπητήρια στον ΠΑΟΚ μετά την τραγική απώλεια πολλών φιλάθλων του σε τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε την Τρίτη.

Οι σκέψεις μας είναι επίσης με τους τραυματίες που δίνουν αυτή τη στιγμή τη μάχη τους. Τιμητική εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί κατά τη διάρκεια του αγώνα ΟΛ – ΠΑΟΚ στις 29 Ιανουαρίου στο Groupama Stadium.