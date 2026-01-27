Τραγωδία στη Ρουμανία με 7 νεκρούς οπαδούς του ΠΑΟΚ - Το συγκλονιστικό βίντεο του δυστυχήματος

Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε στην Ρουμανία, όπως έγινε γνωστό το μεσημέρι της Τρίτης (27/1), με αποτέλεσμα τουλάχιστον 7 φίλοι του ΠΑΟΚ να χάσουν τη ζωή τους.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει το ρουμανικό μέσο «digi24.ro», ένα μικρό βανάκι από την Ελλάδα που κατευθυνόταν προς τη Γαλλία, με δέκα επιβάτες, προσπάθησε να προσπεράσει στην εθνική οδό και στην προσπάθειά του να επανέλθει στη λωρίδα του, συγκρούστηκε με βυτιοφόρο, εκσφενδονίζοντάς το στην αντίθετη κατεύθυνση.

ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΚΛΗΡΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ

Η πρώτη αντίδραση του ΠΑΟΚ - Άνθρωποι της ΠΑΕ μεταβαίνουν στη Ρουμανία

Σύμφωνα με πληροφορίες εκπρόσωποι της ΠΑΕ ΠΑΟΚ είναι από την πρώτη στιγμή σε επαφή με το πρωθυπουργικό γραφείο, τα υπουργεία Εξωτερικών, Υγείας και Προστασίας του Πολίτη και την ελληνική πρεσβεία στο Βουκουρέστι για το συντονισμό των ενεργειών που αφορούν στο τραγικό δυστύχημα. Άνθρωποι της ΠΑΕ ΠΑΟΚ που συνεργάζονται ήδη με τις ρουμανικές αρχές μεταβαίνουν και στη Ρουμανία στο σημείο του δυστυχήματος, όπου σπεύδει και το προσωπικό της ελληνικής διπλωματικής αποστολής από το Βουκουρέστι.

Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ έχει απευθύνει παράκληση να υπάρχει ψυχραιμία και να μη μεταδίδονται πράγματα που μπορεί να προκαλέσουν πανικό. Βρίσκονται σε επαφή με τις αρχές και όταν προκύπτει κάτι νέο θα υπάρχει ενημέρωση.

Επιβεβαιωμένοι οι 7 θάνατοι οπαδών του ΠΑΟΚ

Ο Νικόλαος Βλαχάκης, υπεύθυνος διπλωματίας της ελληνικής πρεσβείας στη Ρουμανία, μίλησε για το δυστύχημα με τους οπαδούς του ΠΑΟΚ στη Ρουμανία, λέγοντας μεταξύ άλλων πως ενημερώθηκε για το τροχαίο από επιζώντα της σύγκρουσης.



Παράλληλα, επιβεβαίωσε πως ο αριθμός των νεκρών έχει φτάσει τους 7 ενώ 2 ακόμα άτομα βρίσκονται στο νοσοκομείο.

Επέβαιναν 10 άτομα στο βαν

Όπως αναφέρεται από τις τοπικές Αρχές, στο μίνι λεωφορείο που ερχόταν από την Ελλάδα με κατεύθυνση τη Γαλλία επέβαιναν 10 άτομα, αν και είχε χωρητικότητα 8+1 θέσεων. Τα ιατρικά πληρώματα έφτασαν στο σημείο και μετέφεραν 4 άτομα στο νοσοκομείο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, μάλιστα, ο οδηγός φέρεται να βρίσκεται σε πιο σοβαρή κατάσταση, διασωληνωμένος και σε μηχανική υποστήριξη αναπνοής, ενώ οι άλλοι είναι σε συνείδηση και φέρουν τραυματισμούς.

Tragedie în județul Timiș: accident între un autotren, o autocisternă și un microbuz. Șapte morți și mai mulți răniți https://t.co/IwX2Ht4W1K pic.twitter.com/XuN6eVwHss — TVR Info (@StirileTVR) January 27, 2026

Στην περιοχή έσπευσαν άμεσα δυνάμεις διάσωσης ενώ η κυκλοφορία έχει διακοπεί ή εκτρέπεται για λόγους ασφαλείας.

«Το δυστύχημα, όπως γνωρίζετε, ενεπλάκησαν σε αυτό περισσότερα οχήματα, μεταξύ των οποίων και μια νταλίκα-δεξαμενή, η οποία μετέφερε αλκοόλ. Ευτυχώς δεν υπήρξε διαρροή και δεν δημιουργήθηκαν επιπλέον προβλήματα από αυτή την πλευρά. Παρ’ όλα αυτά, το αποτέλεσμα είναι δυστυχώς τραγικό, με έξι νεκρούς», δήλωσε σε απευθείας σύνδεση με το Digi24 ο επικεφαλής του Τμήματος Εκτάκτων Αναγκών.

Η ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών

Παράλληλα, με ανακοίνωσή του το ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών έκανε γνωστό πως προσωπικό της μεταβαίνει αυτή την ώρα στο Βουκουρέστι για περισσότερες λεπτομέρειες.

«Το ελληνικό υπουργείο εξωτερικών είναι από την πρώτη στιγμή που γνωστοποιήθηκε το δυστύχημα σε άμεση επαφή και συνεργασία με τις ρουμανικές αρχές. Προσωπικό της ελληνικής πρεσβείας στο Βουκουρεστι μεταβαίνει αμεσως στο σημείο για την ταχεία διεκπεραίωση όλων των απαιτούμενων διαδικασιών και την παρακολούθηση της πορείας των τραυματιών».

«Ξύπνησαν εφιαλτικές μνήμες» - Η ανάρτηση του Στέλιου Αγγελούδη

Με τη σειρά του, ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης, Στέλιος Αγγελούδης, έγραψε στα social media το ακόλουθο μήνυμα για την τραγωδία στη Ρουμανία: «Στη Θεσσαλονίκη σήμερα ξύπνησαν οι εφιαλτικές μνήμες της 4ης Οκτωβρίου του 1999. Η σκέψη όλων μας είναι στους φιλάθλους του ΠΑΟΚ που έχασαν τη ζωή τους στη Ρουμανία, στο δρόμο για τον εκτός έδρας αγώνα της αγαπημένης τους ομάδας.

Τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στις οικογένειες των θυμάτων του τραγικού δυστυχήματος, ταχεία ανάρρωση στους τραυματίες».

«Η πληροφόρηση είναι ότι έχουμε τρεις νεκρούς από την Αλεξάνδρεια»

Ο δήμαρχος της Αλεξάνδρειας Ημαθίας, Παναγιώτης Γκυρίνης, μίλησε στο ραδιόφωνο του «MetroSport» αναφέροντας πως σύμφωνα με τις πληροφορίες που έφτασαν σε εκείνον, τρεις εκ των νεκρών, έχουν καταγωγή από την περιοχή.

«Η πληροφόρηση που έχουμε είναι ότι είναι τρεις νεκροί από την Αλεξάνδρεια Ημαθίας. Εύχομαι να μην είναι αλήθεια. Δεν το γνωρίζω για τραυματία, δεν έχω γνώση των ονομάτων των θυμάτων».

«Είδα μόνο έναν άνδρα που βγήκε από το αυτοκίνητο στα πόδια του»

Μιλώντας στο μέσο libertatea.ro, ένας αυτόπτης μάρτυρας μοιράστηκε τις συγκλονιστικές στιγμές που έζησε.

«Ήταν σαφές ότι δεν είχε καμία πιθανότητα, ήταν εξαιρετικά επικίνδυνο. Προσπέρασε, συνειδητοποίησε ότι το φορτηγό ερχόταν από μπροστά και προσπάθησε να ανακάμψει, αλλά εξοστρακίστηκε ακριβώς πάνω του», περιέγραψε ενώ σύμφωνα με τον ίδιο, η σφοδρή σύγκρουση πέταξε αρκετούς επιβάτες από το αυτοκίνητο στο χωράφι στην άκρη του δρόμου.

«Είδα μόνο έναν άνδρα που βγήκε από το αυτοκίνητο στα δικά του πόδια. Τα υπόλοιπα θύματα ήταν στο δρόμο και στο χωράφι... ήταν σε πολύ κακή κατάσταση», πρόσθεσε ο μάρτυρας.



Δεν αναβάλλεται ο αγώνας του ΠΑΟΚ με τη Λιόν - Η απόφαση της UEFA

Σημειώνεται πως την Πέμπτη (29/1) ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει τη Λιόν για την τελευταία αγωνιστική του Europa League και αρκετοί φίλοι του «Δικεφάλου του Βορρά» έχουν ξεκινήσει το ταξίδι τους για Γαλλία.

Η αποστολή της ομάδας από την Θεσσαλονίκη δεν έχει αποχωρήσει ακόμα για τον εκτός έδρας αγώνα κάτι που είχε προγραμματιστεί για αύριο, Τετάρτη (28/1).

Την ίδια ώρα, η UEFA αποφάσισε να μην προχωρήσει σε αναβολή του αγώνα για την 8η αγωνιστική του Europa League, ο οποίος είναι προγραμματισμένος για το βράδυ της Πέμπτης (29/1, 22:00).

Η στάση της ευρωπαϊκής συνομοσπονδίας εξηγείται κυρίως από το γεγονός ότι πρόκειται για την τελευταία αγωνιστική της League Phase. Με όλα τα παιχνίδια να έχουν κοινή ώρα έναρξης για τη διασφάλιση της αξιοπιστίας των αποτελεσμάτων και των τελικών προκρίσεων, τα περιθώρια για αλλαγές στο καλεντάρι είναι εξαιρετικά περιορισμένα.

Στο γήπεδο της Λιόν αναμένεται να τηρηθεί ενός λεπτού σιγή στη μνήμη των θυμάτων, ως ελάχιστος φόρος τιμής στους οπαδούς που έχασαν τη ζωή τους.