Μητσοτάκης για τον θάνατο των οπαδών του ΠΑΟΚ: «Εκφράζω τα πιο ειλικρινή συλλυπητήριά μου»

Συλλυπητήρια στις οικογένειες του πολύνεκρου δυστυχήματος στην Ρουμανία που είχε ως αποτέλεσμα τον χαμό των 7 οπαδών του ΠΑΟΚ, εξέφρασε με ανάρτησή του, την Τρίτη (27/1), ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Ο πρωθυπουργός ανέφερε πως πληροφορήθηκε για την τραγωδία βαθιά συγκλονισμένος ενώ σημειώνει πως η κυβέρνηση και η Πρεσβεία της Ελλάδας «βρίσκονται σε άμεση συνεργασία με τις τοπικές αρχές».

Αναλυτικά η ανάρτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη:

«Βαθιά συγκλονισμένος πληροφορήθηκα το τραγικό δυστύχημα στη Ρουμανία που στοίχισε τη ζωή σε 7 νέους συμπατριώτες μας. Η ελληνική κυβέρνηση και η Πρεσβεία μας βρίσκονται σε άμεση συνεργασία με τις τοπικές αρχές, παρέχοντας κάθε δυνατή υποστήριξη.

Τούτες τις δύσκολες στιγμές, μαζί με όλες τις Ελληνίδες και όλους τους Έλληνες, εκφράζω τα πιο ειλικρινή συλλυπητήριά μου στους συγγενείς των θυμάτων και στην οικογένεια του ΠΑΟΚ. Με κοινή την ευχή οι τραυματίες να αναρρώσουν γρήγορα. Οι σκέψεις μας είναι μαζί τους».