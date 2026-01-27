Τασούλας: «Βαθιά θλίψη και οδύνη» για το τροχαίο δυστύχημα με οπαδούς του ΠΑΟΚ στη Ρουμανία
Δήλωση του Προέδρου της Δημοκρατίας για την ανατριχιαστική τραγωδία με τους Έλληνες φιλάθλους.
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας εξέφρασε την βαθιά του θλίψη και τα συλλυπητήριά του για τα θύματα του τροχαίου δυστυχήματος με τους οπαδούς ΠΑΟΚ στη Ρουμανία.
Ειδικότερα, στη δήλωσή του, ο κ. Τασούλας ανέφερε: «Με βαθιά θλίψη πληροφορήθηκα το τρομακτικό τροχαίο δυστύχημα με φιλάθλους της ομάδας του ΠΑΟΚ στη Ρουμανία. Η απροσδόκητη απώλεια ανθρωπίνων ζωών σε μια στιγμή χαράς όπως είναι η στήριξη μιας αθλητικής ομάδας μόνο οδύνη μπορεί να προκαλέσει. Εκφράζω τα ειλικρινή μου συλλυπητήριά στις οικογένειές των θυμάτων και εύχομαι ταχεία ανάρρωση στους τραυματίες».