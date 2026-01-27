Δένδιας: «Το τροχαίο με φιλάθλους του ΠΑΟΚ στη Ρουμανία προκαλεί τη βαθιά θλίψη όλων των Ελλήνων»

Το δυστύχημα στη Ρουμανία που κόστισε τη ζωή σε φιλάθλους του ΠΑΟΚ προκαλεί τη βαθιά θλίψη όλων των Ελλήνων, τονίζει ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας εκφράζοντας παράλληλα τα ειλικρινή του συλλυπητήρια στις οικογένειες των θυμάτων και στην οικογένεια του ΠΑΟΚ, όπως και τη συμπαράστασή του στους τραυματίες. «Η σκέψη μας είναι κοντά τους σε αυτές τις δύσκολες ώρες», καταλήγει στο μήνυμά του ο Νίκος Δένδιας.

Χατζηδάκης: Σοκαρισμένοι όλοι οι Έλληνες

«Όλοι οι Έλληνες είμαστε σοκαρισμένοι με τον χαμό των 7 νέων φιλάθλων του ΠΑΟΚ, σε δυστύχημα στη Ρουμανία. Συλλυπητήρια στην ομάδα του ΠΑΟΚ και στις οικογένειες των θυμάτων. Ευχές για ταχεία ανάρρωση στους τραυματίες», έγραψε σε ανάρτησή του ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης.

Επίσης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης έκανε την εξής ανάρτηση για το τραγικό τροχαίο δυστύχημα στη Ρουμανία: «Είμαστε όλοι σοκαρισμένοι από τις εικόνες που έρχονται από τη Ρουμανία. Δεν υπάρχουν λόγια. Θέλω να εκφράσω τα πιο ειλικρινή μου συλλυπητήρια στις οικογένειες των συμπολιτών μας που έχασαν τη ζωή τους, στην ομάδα του ΠΑΟΚ και να ευχηθώ, μόνο δύναμη στους τραυματίες».

Συλλυπητήριο μήνυμα Βρούτση

Συγκλονισμένη είναι η ελληνική αθλητική οικογένεια από το πολύνεκρο τροχαίο που σημειώθηκε, με θύματα φίλους του ΠΑΟΚ, οι οποίοι ταξίδευαν οδικώς για τη Γαλλία, προκειμένου να παρακολουθήσουν τον αγώνα της ομάδας τους με τη Λιόν για το Europa League. Ο αναπληρωτής υπουργός Αθλητισμού, Γιάννης Βρούτσης, σε συλλυπητήριο μήνυμα που ανάρτησε στο "Χ", αναφέρει: «Με βαθιά οδύνη πληροφορήθηκα την τραγική είδηση του θανατηφόρου τροχαίου με θύματα φιλάθλους του ΠΑΟΚ στη Ρουμανία. Ο ελληνικός αθλητισμός πενθεί! Εκφράζω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στις οικογένειες και τον ΠΑΟΚ, η σκέψη μου είναι μαζί τους σε αυτές τις αδιανόητα δύσκολες ώρες».



Σημειώνεται ότι, όταν έγινε γνωστό το δυστύχημα, ο κ. Βρούτσης ταξίδευε βρισκόταν καθ΄ οδόν για την Πάτρα, όπου επρόκειτο να παραστεί στα εγκαίνια του νέου χλοοτάπητα, στο γήπεδο των Προσφυγικών της ΕΠΣ Αχαΐας, και στη συνέχεια σε εκδήλωση στο ΕΑΚ Ναυπάκτου. Αμέσως, ο αναπληρωτής υπουργός Αθλητισμού επέστρεψε στην Αθήνα προκειμένου να συντονίσει τις απαραίτητες ενέργειες του Υπουργείου. Φυσικά, οι προγραμματισμένες εκδηλώσεις αναβλήθηκαν, ως ελάχιστο δείγμα σεβασμού στα θύματα και στις οικογένειές τους.