Μητσοτάκης: Ανακοίνωσε νέο πρόγραμμα για τη νεφρική δυσλειτουργία - «Η πρόληψη σώζει ζωές»

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωσε το νέο πρόγραμμα προληπτικών εξετάσεων για τη νεφρική δυσλειτουργία, το οποίο αφορά περίπου 1,5 εκατομμύριο πολίτες. Το πρόγραμμα εντάσσεται στο πλαίσιο του εθνικού προγράμματος «Προλαμβάνω», που στοχεύει στον έγκαιρο εντοπισμό χρόνιων νοσημάτων και στην προώθηση της πρόληψης στην ελληνική κοινωνία.

Σύμφωνα με τον πρωθυπουργό, ήδη 5,1 εκατομμύρια πολίτες έχουν συμμετάσχει στις προληπτικές εξετάσεις που παρέχονται από το πρόγραμμα «Προλαμβάνω». Όπως τόνισε, το πρόγραμμα είναι το πρώτο ολοκληρωμένο εθνικό πρόγραμμα πρόληψης στη χώρα και έχει ως στόχο την έγκαιρη διάγνωση των πιο διαδεδομένων χρόνιων παθήσεων.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης σημείωσε ότι μέχρι στιγμής έχουν πραγματοποιηθεί:

950.000 μαστογραφίες

700.000 γυναικολογικοί έλεγχοι

900.000 εξετάσεις για καρκίνο του παχέος εντέρου

2,5 εκατομμύρια εξετάσεις για την καρδιά

4.000 δωρεάν ιατρικές παρεμβάσεις για την παχυσαρκία

«Μιλάμε για πέντε προγράμματα πρόληψης και ένα ξεκάθαρο αποτέλεσμα: Ζωές που σώζονται», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Στο πλαίσιο αυτό, ο πρωθυπουργός επισήμανε ότι το νέο πρόγραμμα για τη νεφρική δυσλειτουργία έχει ήδη ξεκινήσει και προσφέρει δωρεάν εξετάσεις σε όλους τους πολίτες, ασφαλισμένους και ανασφάλιστους. «Μπείτε στο proliptikes.gov.gr, επιλέξτε τις εξετάσεις που σας ενδιαφέρουν και ακολουθήστε τις οδηγίες για να προχωρήσετε», είπε κλείνοντας, υπενθυμίζοντας τη σημασία της πρόληψης για τη σωτηρία ζωών.