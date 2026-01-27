Μητσοτάκης για ευλογιά: «Ενίσχυση των μέτρων βιοασφάλειας, ζήτημα των ειδικών ο εμβολιασμός»

Στην ευρεία σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου για την ευλογιά των αιγοπροβάτων, υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη, έγινε αναλυτική συζήτηση για την εξέλιξη της ζωονόσου και επισημάνθηκε η κρισιμότητα του επόμενου τριμήνου με την εφαρμογή αλλά και ενίσχυση όλων των μέτρων βιοασφάλειας.

Προς την κατεύθυνση αυτή ιεραρχήθηκε ως κεντρική προτεραιότητα η ύπαρξη περισσότερων κτηνιάτρων στο πεδίο και στο πλαίσιο αυτό έχουν ήδη δρομολογηθεί η ενίσχυση των κτηνιατρικών υπηρεσιών με στρατιωτικούς κτηνιάτρους, εξουσιοδοτημένους ιδιώτες κτηνιάτρους και έκτακτο προσωπικό, καθώς και η αξιοποίηση και νέων εργαστηρίων (ΕΛΓΟ, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και ΕΚΕΤΑ).



Στην εισήγησή του ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε την ανάγκη να υπάρξει μια συντονισμένη στρατηγική και συνεργασία προκειμένου όλες οι αρχές να εκμεταλλευτούν το επόμενο τρίμηνο προκειμένου να περιορίσουν τα κρούσματα της ευλογιάς. Ξεκαθάρισε ωστόσο πως η κυβέρνηση δεν συζητά το θέμα του εμβολιασμού το οποίο είναι καθαρά αρμοδιότητα των ειδικών.

Η εισήγηση του Πρωθυπουργού

Ήθελα να κάνουμε τη σημερινή συνάντηση για να είμαστε απολύτως σίγουροι ότι είμαστε όλοι στο ίδιο μήκος κύματος κι έχουμε μία συντονισμένη στρατηγική, έτσι ώστε να μπορέσουμε να φτάσουμε στον τελικό στόχο, που δεν είναι άλλος από την εκρίζωση της ευλογιάς.



Θα έχουν την ευκαιρία στη συνέχεια ο Υπουργός και ο Γενικός Γραμματέας να παρουσιάσουν το σχέδιό μας, έτσι όπως το έχουμε δρομολογήσει. Είναι σαφές ότι για να μπορούμε να πετύχουμε αυτόν τον στόχο θα χρειαστούμε να είμαστε απολύτως συντονισμένοι και να υπάρχει συνεργασία μεταξύ των συναρμόδιων Υπουργείων αλλά και των δικών σας Διευθύνσεων.



Είναι επίσης τελείως ξεκάθαρο για την κυβέρνηση ότι αυτή τη στιγμή η μόνη προτεραιότητα και η μόνη στρατηγική είναι η πλήρης εφαρμογή των μέτρων βιοασφάλειας.



Έχουμε μπροστά μας ένα παράθυρο -αυτά τουλάχιστον μας λένε οι ειδικοί και θα μιλήσουν στη συνέχεια- δύο, τριών μηνών, έτσι ώστε να «χτίσουμε» πάνω στην πτώση των περιστατικών, όπως αυτή τουλάχιστον καταγράφεται τους τελευταίους μήνες, για να φτάσουμε στον τελικό στόχο, ώστε να αφήσουμε για τα καλά πίσω μας αυτή την περιπέτεια και να μην κινδυνεύσει σε βάθος χρόνου η βιωσιμότητα της ελληνικής κτηνοτροφίας.



Θέλω να είμαι απολύτως σαφής, για εμάς υπάρχει μία στρατηγική μόνο: δεν συζητάμε καθόλου ζητήματα εμβολιασμού, αυτό μας υποδεικνύουν οι ειδικοί εξάλλου.



Εμείς ακούμε πάντα την επιστήμη. Ξέρετε, σε αυτό το τραπέζι έχω κάνει πάρα πολλές συσκέψεις, ημερήσιες, όταν κληθήκαμε να διαχειριστούμε τη μεγάλη κρίση του Covid. Πάντα πηγαίναμε με γνώμονα αυτό το οποίο μας λέει η επιστήμη, το οποίο σημαίνει ότι για εμάς η εφαρμογή των μέτρων βιοασφάλειας είναι μονόδρομος.



Έχουμε εξηγήσει πολλές φορές γιατί ο εμβολιασμός δεν είναι η ενδεδειγμένη λύση, στον βαθμό που δεν μπορούμε να εντοπίζουμε και να ξεχωρίζουμε αν ένα ζώο είναι άρρωστο ή πραγματικά εμβολιασμένο.



Ο δε κίνδυνος ο οποίος υπάρχει για τον περιορισμό ή την απαγόρευση των εξαγωγών μας σε ευρωπαϊκές και άλλες χώρες είναι προφανώς τεράστιος.



Άρα, εγώ θέλω να ζητήσω εισαγωγικά την πλήρη συνεργασία μας, να συμφωνήσουμε ότι αυτή είναι η σωστή στρατηγική, να μην έχουμε αποκλίσεις, να μην ακούγονται διαφορετικές φωνές.



Και βέβαια, θα ζητήσω -θα μιλήσει και ο Υπουργός στη συνέχεια- για το ζήτημα των παράνομων εμβολιασμών και των παράνομων εμβολίων που διακινούνται, να υπάρχει απόλυτη εξάντληση της αυστηρότητας. Το νομοθετικό πλαίσιο υπάρχει και προφανώς θα γίνουν και από την Αστυνομία οι σχετικοί έλεγχοι, και για τις εισαγωγές τους και για τη διακίνησή τους.

Κυριάκος Μητσοτάκης για την εφαρμογή των μέτρων βιοασφάλειας για την αντιμετώπιση της ευλογιάς των αιγοπροβάτων pic.twitter.com/qYY1jcyoPx — Flash.gr (@flashgrofficial) January 27, 2026

Τσιάρας: Ενίσχυση των μέτρων βιοασφάλειας

Την ενίσχυση των μέτρων βιοασφάλειας σε συνεργασία με τις Περιφέρειες και το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, ανακοίνωσε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστας Τσιάρας.

«Αυτή τη στιγμή είμαστε στο χαμηλότερο σημείο της καμπύλης. Υπάρχει πολύ μικρός αριθμός κρουσμάτων. Είναι σχεδόν ο ίδιος με τον αριθμό κρουσμάτων που είχαμε πέρυσι ακριβώς τον ίδιο καιρό.Βεβαίως, πρέπει να γνωρίζουμε ότι αυτό σε έναν πολύ μεγάλο βαθμό οφείλεται στις χαμηλές θερμοκρασίες, λόγω ουσιαστικά του ότι βρισκόμαστε στην καρδιά το χειμώνα» είπε ο κ. Τσιάρας.



Στην αναπλήρωση του ζωικού κεφαλαίου επικέντρωσε ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Δημήτρης Κουρέτας τονίζοντας πως σημασία έχει να στηριχθούν οι κτηνοτρόφοι για να μη φύγουν από το επάγγελμα.

«Αν καταφέρουμε να εφαρμόσουμε τα μέτρα βιοασφάλειας πάνω από το 90% θα εξαλείψουμε το νόσημα» τόνισε ο Χαράλαμπος Μπιλλίνης, πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Διαχείρισης και Ελέγχου της Ευλογιάς.

Στη σύσκεψη συμμετείχαν ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοϊδης, ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Κώστας Τσιάρας, ο Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ Θανάσης Κοντογεώργης, ο Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ και Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, ο Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ Γιώργος Μυλωνάκης, η Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας Αθηνά Αθανασιάδου-Αηδονά, ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας Νεκτάριος Φαρμάκης, ο Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Χριστόδουλος Τοψίδης, ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Δημήτρης Κουρέτας, καθώς και ο Περιφερειάρχης Ηπείρου Αλέξανδρος Καχριμάνης, στην περιοχή του οποίου η ζωονόσος έχει αντιμετωπιστεί και εκλήθη στη σύσκεψη προκειμένου να ενημερώσει σχετικά με το πώς αντιμετώπισε το πρόβλημα.



Συμμετείχαν επίσης ο Πρόεδρος της Εθνικής Επιστημονικής Επιτροπής Διαχείρισης και Ελέγχου της Ευλογιάς (ΕΕΕΔΕΕ), Καθηγητής Ιολογίας και Ιογενών νοσημάτων και Πρύτανης Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Χαράλαμπος Μπιλλίνης και η Προϊσταμένη του Τμήματος Λοιμωδών και Παρασιτικών Νοσημάτων της Διεύθυνσης Υγείας των Ζώων, της Γενικής Διεύθυνσης Κτηνιατρικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Ανθούλα Λάγιου.

«Αυτή τη στιγμή το νόσημα, λόγω του καιρού και λόγω των μέτρων, έχει μια μεγάλη κάμψη και τους επόμενους δυόμιση μήνες είναι η χρυσή ευκαιρία να μπορέσουμε να εξαλείψουμε το νόσημα από τη χώρα» συμπλήρωσε.