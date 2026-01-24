Ευλογιά αιγοπροβάτων: Πάνω από 470.000 ζώα σφαγιάστηκαν – Γιατί λέει «όχι» η κυβέρνηση στο εμβόλιο

Περισσότερα από 2.000 επιβεβαιωμένα κρούσματα ευλογιάς έχουν καταγραφεί σε εκατοντάδες εκτροφές σε όλη τη χώρα, με το κόστος για την ελληνική κτηνοτροφία να είναι ήδη βαρύ. Σύμφωνα με τα επικυρωμένα στοιχεία της Εθνικής Επιστημονικής Επιτροπής Διαχείρισης και Ελέγχου της Ευλογιάς (ΕΕΕΔΕΕ), από τον Αύγουστο του 2024 έως τις 18 Ιανουαρίου έχουν θανατωθεί 472.928 αιγοπρόβατα.

Στο ίδιο διάστημα καταγράφηκαν 2.061 επιβεβαιωμένα κρούσματα σε 2.559 εκτροφές, με την κυβέρνηση και την επιστημονική επιτροπή να επιμένουν στη γραμμή της αυστηρής βιοασφάλειας, απορρίπτοντας σταθερά το ενδεχόμενο εμβολιασμού. Ο λόγος; Οι σοβαρές επιπτώσεις που θα είχε μια τέτοια επιλογή στην παραγωγή και κυρίως, στη διακίνηση των ελληνικών γαλακτοκομικών προϊόντων.

Ωστόσο, για τους κτηνοτρόφους το διακύβευμα είναι υπαρξιακό. «Αν δεν υπάρξει άμεση αντίδραση, η φέτα θα γίνει είδος πολυτελείας», προειδοποιεί μιλώντας στο Politico η Βάσω Φασούλα, κτηνοτρόφος από τη Θεσσαλία, που έχει θέσει τα 2.500 πρόβατά της σε καθεστώς αυστηρής απομόνωσης για να αποφύγει τη μόλυνση.

Κάμψη της μεταδοτικότητας – «Σημείο καμπής», λένε οι επιστήμονες

Η μάχη με την ευλογιά φαίνεται να βρίσκεται σε κομβικό σημείο, καθώς τα διαθέσιμα στοιχεία δείχνουν αισθητή επιβράδυνση της μετάδοσης. Σε σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη στο Μέγαρο Μαξίμου υπό τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, επιβεβαιώθηκε εκ νέου η κυβερνητική επιλογή υπέρ της αυστηρής εφαρμογής των μέτρων βιοασφάλειας και κατά του εμβολιασμού.

Ο πρόεδρος της ΕΕΕΔΕΕ και πρύτανης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Χαράλαμπος Μπιλλίνης, σημείωσε ότι «ο συνδυασμός χειμερινών καιρικών συνθηκών και ενισχυμένων ελέγχων έχει περιορίσει σημαντικά την εξάπλωση της νόσου».

Τα στοιχεία είναι ενδεικτικά:

Τον Οκτώβριο του 2025 καταγράφονταν περίπου 200 νέες μολυσμένες εκτροφές την εβδομάδα, με δείκτη μετάδοσης κοντά στο 2.

Την προηγούμενη εβδομάδα, οι νέες μολύνσεις περιορίστηκαν σε περίπου οκτώ, ενώ ο δείκτης μετάδοσης υποχώρησε στο 0,5.

Το διάστημα 10–18 Ιανουαρίου καταγράφηκαν μόλις 16 νέα κρούσματα σε έξι περιφέρειες.

«Βρισκόμαστε σε σημείο καμπής», τονίζει ο κ. Μπιλλίνης, υπογραμμίζοντας ότι τα μέτρα αποδίδουν, αλλά χρειάζεται ακόμη μεγαλύτερη αυστηρότητα ενόψει της άνοιξης, όταν αυξάνονται οι μετακινήσεις των ζώων.

Κενά στην εφαρμογή – Τοπικά προβλήματα και απολυμαντικοί σταθμοί… εκτός λειτουργίας

Την ίδια ώρα, ωστόσο, σοβαρά προβλήματα καταγράφονται σε τοπικό επίπεδο, με χαρακτηριστικό παράδειγμα περιφέρειες όπου οι απολυμαντικοί σταθμοί έχουν διακοπεί λόγω λήξης συμβάσεων προσωπικού. Στη Θεσσαλία, τα κενά στις απολυμάνσεις προκαλούν εύλογη ανησυχία.

Όπως σημειώνεται, οι σταθμοί λειτουργούσαν με ωράριο Δημοσίου, κάτι που δεν ανταποκρίνεται στις πραγματικές ανάγκες, καθώς οι μετακινήσεις ζώων γίνονται καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας.

Εμβόλιο: Το «όχι» της κυβέρνησης και ο φόβος για τη φέτα

Στο ζήτημα του εμβολιασμού, η ΕΕΕΔΕΕ ξεκαθαρίζει ότι δεν υπάρχει εγκεκριμένο εμβόλιο για την ευλογιά των αιγοπροβάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η χρήση μη εγκεκριμένων σκευασμάτων, όπως επισημαίνεται και σε σχετική επιστολή προς τον αρμόδιο Επίτροπο Όλιβερ Βάρχελι, θα οδηγούσε σε σοβαρούς περιορισμούς στη διακίνηση ζώων και ζωικών προϊόντων, βάσει των ευρωπαϊκών κανονισμών.

Μια τέτοια εξέλιξη θα είχε βαρύ πλήγμα για τα ελληνικά γαλακτοκομικά, και ιδιαίτερα για τη φέτα, τόσο εντός ΕΕ όσο και στις αγορές τρίτων χωρών.

Το επόμενο βήμα: Εξάλειψη και ανασύσταση εκτροφών

Σύμφωνα με τον κ. Μπιλλίνη, εφόσον τα μέτρα βιοασφάλειας εφαρμοστούν καθολικά και χωρίς εξαιρέσεις, η ευλογιά μπορεί να εξαλειφθεί. Στη συνέχεια, το μεγάλο στοίχημα θα είναι η ανασύσταση των εκτροφών, με το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων να επεξεργάζεται σχέδιο στήριξης των κτηνοτρόφων, ώστε να επιστρέψουν στην παραγωγή με βιώσιμους όρους.



Κλείνοντας, απηύθυνε έκκληση για αυστηρή τήρηση των μέτρων και για αποφυγή διάδοσης ψευδών πληροφοριών περί «παράνομων εμβολίων», προειδοποιώντας ότι τέτοιες πρακτικές δεν λύνουν το πρόβλημα, αλλά απειλούν ευθέως τον πρωτογενή τομέα και τη διεθνή θέση των ελληνικών προϊόντων.