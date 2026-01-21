ΕΟΦ: Κανένα εγκεκριμένο εμβόλιο για την ευλογιά των αιγοπροβάτων

Σύμφωνα με έγγραφο του ΕΟΦ, τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν υπάρχει αδειοδοτημένο εμβόλιο για την ευλογιά των αιγοπροβάτων.

Όπως επισημαίνει ο Οργανισμός, υπεύθυνος φορέας για τη διαχείριση του νοσήματος στη χώρα μας είναι το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Άδωνις Γεωργιάδης: «Είχε μαλλιάσει η γλώσσα μου»

Ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, ξεκαθάρισε σε ανάρτησή του στο X ότι δεν υπάρχουν εγκεκριμένα εμβόλια και ότι οποιαδήποτε ενδεχόμενη χρήση τους θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο το σύνολο των κτηνοτροφικών προϊόντων της Ελλάδας, προκαλώντας αποκλεισμό τους από τις ευρωπαϊκές αγορές.

Συγκεκριμένα δήλωσε: «Είχε μαλλιάσει η γλώσσα μου, να λέω παντού ότι ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ εγκεκριμένο από την ΕΕ εμβόλιο κατά της ευλογιάς των προβάτων και ότι ενδεχόμενη χρήση του θα έθετε το σύνολο των κτηνοτροφικών προϊόντων της Χώρας μας σε καθεστώς αποκλεισμού από τις Ευρωπαϊκές Αγορές. Και όμως έβγαιναν στα κανάλια και έλεγαν ότι «εμείς έχουμε σχέδιο να καταστρέψουμε την κτηνοτροφία και ότι η Ευρώπη μας ζητάει να κάνουμε και εμείς δεν κάνουμε και αφήνουμε τους κτηνοτρόφους να καταστρέφονται κλπ»

Σήμερα απάντησε ο Επίτροπος Υγείας ότι:

Α) δεν υπάρχει εγκεκριμένο εμβόλιο (ό,τι έλεγα εδώ και μήνες» και

Β) ότι αν το χρησιμοποιήσουμε η Επιτροπή μπορεί να λάβει εναντίον μας προστατευτικά μέτρα δηλ να μας αποκλείσει!

Επιτέλους ας σταματήσουν κάποιοι να πιστεύουν κάθε ψευτιά που διάφοροι απατεώνες για ίδιον όφελος τους λένε»