Ο ΕΟΦ ανακαλεί παρτίδες αντιβιοτικού λόγω απόσυρσης του Πιστοποιητικού Καταλληλότητας

Με ανακοίνωση που εξέδωσε ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων (ΕΟΦ), αποφασίστηκε η ανάκληση συγκεκριμένων φαρμακευτικών αντιβιοτικών προϊόντων λόγω της απόσυρσης του Πιστοποιητικού CEP (Πιστοποιητικό Καταλληλότητας).



Ειδικότερα, ο ΕΟΦ γνωστοποίησε την ανάκληση των παρτίδων των αντιβιοτικών φαρμάκων MAXILIN PD. SOL. INF. 500mg/vial και MAXILIN 500mg/tab, τα οποία περιέχουν τη δραστική ουσία κλαριθρομυκίνη (Claricomythrin).



Η δραστική αυτή ουσία παράγεται στο εργοστάσιο SM BIOMED SDN BHD στη Μαλαισία και η απόφαση ελήφθη κατόπιν της ανάκλησης του σχετικού Πιστοποιητικού CEP, που αφορά την καταλληλότητα της πρώτης ύλης.

Η παρούσα απόφαση εκδίδεται στα πλαίσια της προστασίας της δημόσιας υγείας και με σκοπό να ενισχύσει την εθελοντική ανάκληση στην οποία προέβη η ΑΝΦΑΡΜ ΑΕ.

Η εταιρεία ΑΝΦΑΡΜ ΑΕ οφείλει να επικοινωνήσει άμεσα με τους πελάτες της, προκειμένου να αποσύρει τα προϊόντα από την αγορά.



Τα σχετικά παραστατικά πρέπει να τηρούνται για διάστημα τουλάχιστον πέντε (5) ετών και να τίθενται υπόψη του ΕΟΦ, εφόσον ζητηθούν.