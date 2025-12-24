«Κόκκινο» από ΕΟΦ στη διακίνηση συμπληρώματος διατροφής για την καταπολέμηση της αϋπνίας

Στην απαγόρευση διακίνησης και διάθεσης του συμπληρώματος διατροφής SWANSON Sleep Essentials supplement diety, 60CAPS της εταιρείας SWANSON HEALTH PRODUCTS, ΗΠΑ (παραγωγός), προχωρά ο ΕΟΦ μετά από ενημέρωση ότι έχει περιέχει μελατονίνη που υπερβαίνει τη μέγιστη προτεινόμενη ημερήσια πρόσληψη του 1mg (στο εν λόγω προϊόν κάθε κάψουλα περιέχει 3mg με συνιστώμενη δόση 1 κάψουλα/ημέρα).

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων, η προμήθεια του παραπάνω προϊόντος (σ.σ. αφορά συμπλήρωμα για την καταπολέμηση της αυπνίας) έγινε από την εταιρεία Pro Sport Majdaniec, Filarski Spolka. Komandytowa, Πολωνίας. H εταιρεία που έχει προμηθευτεί και διανέμει το συγκεκριμένο προϊόν υποχρεούνται για την εφαρμογή της παρούσης και την ενημέρωση του ΕΟΦ.

Επίσης, ο Οργανισμός υπογραμμίζει πως το προϊόν δεν είναι γνωστοποιημένο στο ΕΟΦ.

Η παρούσα απόφαση αποτελεί προληπτικό μέτρο για την προάσπιση της Δημόσιας Υγείας, καταλήγει ο ΕΟΦ στην ανακοίνωσή του.