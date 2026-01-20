Προειδοποίηση ΕΟΦ για ενισχυτικά ανδρικής σεξουαλικής δραστηριότητας - Τι περιέχουν

Ο ΕΟΦ προειδοποιεί τους καταναλωτές για τη διακίνηση προϊόντων που προωθούνται ως ενισχυτικά της ανδρικής σεξουαλικής δραστηριότητας, τα οποία περιέχουν τη δραστική ουσία σιλδεναφίλη, σύμφωνα με ενημέρωση των γερμανικών αρχών.

Ειδικότερα, ο ΕΟΦ εφιστά την προσοχή των καταναλωτών στην διακίνηση των προϊόντων ARESMEN EPIMEDYUMLU MACUN, DIBLONG GINSENG MACUN, BLACK MAMBA EPIMEDYUMLU MACUN, AYIBOGAN NATURAL KRAUTERMISCHPASTE που προωθείται για την ενίσχυση της ανδρικής σεξουαλικής δραστηριότητας καθώς περιέχει τη δραστική ουσία σιλδεναφίλη χωρίς σχετική αναφορά στην επισήμανσή τους, όπως προέκυψε από ενημέρωση των αρμόδιων αρχών της Γερμανίας.

Η δραστική ουσία σιλδεναφίλη έχει γίνει γνωστή επειδή περιέχεται σε εγκεκριμένα συνταγογραφούμενα φάρμακα που προορίζονται για την αντιμετώπιση της στυτικής δυσλειτουργίας. Ωστόσο, η ανεξέλεγκτη χρήση της μπορεί να προκαλέσει ανεπιθύμητες ενέργειες για τον χρήστη πόσο μάλλον από χρήση σκευασμάτων παράνομης παραγωγής.

Παρακαλούνται οι καταναλωτές να μην χρησιμοποιήσουν τα συγκεκριμένα προϊόντα και να ενημερώσουν άμεσα τον ΕΟΦ σε περίπτωση που έρθουν στην κατοχή τους.

Εφιστάται η προσοχή των καταναλωτών στις αγορές προϊόντων αρμοδιότητας του ΕΟΦ μέσω διαδικτύου καθώς η χρήση αυτών μπορεί να θέσει σε κίνδυνο την υγεία τους.