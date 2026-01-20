Ο ΕΟΦ απαγορεύει συμπλήρωμα διατροφής

Στην απαγόρευση διακίνησης και διάθεσης του συμπληρώματος διατροφής NEEM LEAF SWANSON της εταιρείας Swanson Health Products (ΗΠΑ) προχώρησε ο ΕΟΦ.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την σχετική ανακοίνωση, την απαγόρευση διακίνησης και διάθεσης του συμπληρώματος διατροφής NEEM LEAF SWANSON της εταιρείας SWANSON HEALTH PRODUCTS, ΗΠΑ (παραγωγός), μετά από ενημέρωση ότι έχει περιέχει το μη εγκεκριμένο νεοφανές συστατικό Azadirachta indica. Η προμήθεια του παραπάνω προϊόντος έγινε μέσω εταιρείας Pro-Sport, Πολωνίας.

H εταιρεία που έχει προμηθευτεί και διανέμει το συγκεκριμένο προϊόν υποχρεούνται για την εφαρμογή της παρούσης και την ενημέρωση του ΕΟΦ.

Η παρούσα απόφαση αποτελεί προληπτικό μέτρο για την προάσπιση της Δημόσιας Υγείας.