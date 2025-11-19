ΕΟΦ: Απαγορεύεται η διακίνηση και διάθεση συμπληρώματος διατροφής με μουρουνέλαιο

Στην απαγόρευση της διακίνησης και διάθεσης συμπληρώματος διατροφής που περιέχει μουρουνέλαιο προχώρησε ο ΕΟΦ.



Σύμφωνα με τον Οργανισμό, το συγκεκριμένο συμπλήρωμα διατροφής που βασίζεται στο μουρουνέλαιο δεν έχει περάσει τους απαραίτητους ελέγχους κατά την εισαγωγή του.



Πρόκειται για το συμπλήρωμα διατροφής ROSITA COD LIVER OIL της εταιρείας ROSITA, καθώς μετά από σχετική ενημέρωση διαπιστώθηκε ότι δεν έχει υποβληθεί σε κτηνιατρικό έλεγχο κατά την εισαγωγή του στην ΕΕ.



Η προμήθεια του παραπάνω προϊόντος, το οποίο είναι μουρουνέλαιο, έγινε από την εταιρεία TLogistics, Ολλανδίας.

Η επιχείρηση που έχει προμηθευτεί και διαθέσει το συγκεκριμένο προϊόν υποχρεούται για την εφαρμογή της απόφασης και την ενημέρωση του ΕΟΦ. Η απόφαση αποτελεί προληπτικό μέτρο για την προάσπιση της δημόσιας υγείας.