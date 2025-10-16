Συναγερμός για τα συμπληρώματα πρωτεΐνης – Επικίνδυνα επίπεδα μολύβδου εντόπισε μεγάλη έρευνα

Ανησυχία προκαλεί νέα έρευνα του Consumer Reports, που αποκάλυψε ότι πολλά δημοφιλή σκευάσματα πρωτεΐνης, από ροφήματα μέχρι σκόνες, περιέχουν επικίνδυνα επίπεδα μολύβδου. Σύμφωνα με τα ευρήματα, περισσότερα από τα δύο τρίτα των 23 προϊόντων που εξετάστηκαν ξεπερνούσαν τα όρια ασφαλείας των ειδικών, τα οποία δεν πρέπει να υπερβαίνουν τα 0,5 μικρογραμμάρια μολύβδου ημερησίως.

«Τα συμπληρώματα πρωτεΐνης έχουν γίνει καθημερινή συνήθεια για εκατομμύρια ανθρώπους που θέλουν να αυξήσουν την πρόσληψη πρωτεΐνης στη διατροφή τους», δήλωσε ο Brian Ronholm, διευθυντής πολιτικής τροφίμων του Consumer Reports. «Δυστυχώς, τα τεστ μας δείχνουν ότι η μόλυνση από βαρέα μέταλλα είναι εκτεταμένη και έχει επιδεινωθεί τα τελευταία 15 χρόνια».

Φυτικής προέλευσης οι πιο «επικίνδυνες» σκόνες

Τα φυτικής προέλευσης προϊόντα βρέθηκαν να έχουν κατά μέσο όρο εννέα φορές περισσότερο μόλυβδο από τις σκόνες γαλακτοκομικής βάσης και διπλάσιο από τα προϊόντα που προέρχονται από βοδινή πρωτεΐνη.

Ο καθηγητής της Ιατρικής Σχολής του Χάρβαρντ Pieter Cohen χαρακτήρισε τα αποτελέσματα «εξαιρετικά απογοητευτικά».

«Γνωρίζουμε εδώ και χρόνια ότι υπάρχει ανησυχία για τα βαρέα μέταλλα στα συμπληρώματα. Το ότι το πρόβλημα παραμένει, είναι ανησυχητικό», δήλωσε στο CBS News.

Τα προϊόντα «να αποφεύγονται»

Στην κορυφή της λίστας των «προϊόντων προς αποφυγή» βρέθηκαν τα Vegan Mass Gainer της Naked Nutrition και το Black Edition της Huel.



Η εταιρεία Huel απάντησε ότι τα προϊόντα της «πληρούν πλήρως τους διεθνείς κανονισμούς ασφάλειας τροφίμων» και πως τα ίχνη μολύβδου που εντοπίστηκαν «είναι εντός των διεθνώς αναγνωρισμένων ορίων και δεν συνιστούν κίνδυνο για την υγεία».



Από την πλευρά της, η Naked Nutrition υποστήριξε ότι προμηθεύεται πρώτες ύλες από επιλεγμένους προμηθευτές και ότι οι αναλύσεις της επιβεβαιώνουν τη συμμόρφωση με τα όρια του FDA, ακόμη και για ευαίσθητες ομάδες πληθυσμού.

Ο «αόρατος» κίνδυνος του μολύβδου

Όπως εξηγεί ο Cohen, ο μόλυβδος είναι φυσικό στοιχείο του εδάφους. Όταν όμως το έδαφος μολύνεται από ρύπανση ή βιομηχανικά απόβλητα, τα φυτά απορροφούν μεγαλύτερες ποσότητες, που τελικά συσσωρεύονται στα φυτικά συμπληρώματα.



Το πρόβλημα δεν σταματά εκεί: δύο προϊόντα υπερέβησαν επίσης τα επίπεδα ανησυχίας για κάδμιο, ενώ τρία περιείχαν ανόργανο αρσενικό, γνωστό καρκινογόνο για τον άνθρωπο σύμφωνα με την Υπηρεσία Προστασίας Περιβάλλοντος (EPA).

«Ώρα να αναλάβει δράση ο FDA»

Το Consumer Reports ξεκίνησε εκστρατεία συλλογής υπογραφών, καλώντας τον Οργανισμό Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA) να καθορίσει αυστηρά όρια για τον μόλυβδο στα συμπληρώματα πρωτεΐνης, τα οποία —σε αντίθεση με τα φάρμακα— δεν ελέγχονται ή εγκρίνονται πριν κυκλοφορήσουν στην αγορά.



«Κανείς δεν θα έπρεπε να φοβάται ότι το ρόφημά του περιέχει επικίνδυνες ποσότητες μολύβδου», δήλωσε ο Ronholm. «Ήρθε η ώρα η πολιτεία να προστατεύσει τους καταναλωτές και να υποχρεώσει τη βιομηχανία να τηρεί αυστηρά πρότυπα».

Γιατί είναι επικίνδυνος ο μόλυβδος

Ο μόλυβδος παραμένει στο σώμα για μήνες ή και χρόνια, καθώς αποθηκεύεται στα οστά, επισημαίνουν οι ειδικοί. Η χρόνια έκθεση μπορεί να προκαλέσει νευρολογικές βλάβες, αναιμία και προβλήματα στα νεφρά, ενώ οι ευάλωτες ομάδες όπως τα παιδιά και οι γυναίκες αναπαραγωγικής ηλικίας, διατρέχουν τον μεγαλύτερο κίνδυνο.



«Πρέπει να κρατήσουμε την έκθεση στον μόλυβδο όσο το δυνατόν χαμηλότερη», τόνισε ο Cohen. «Και αυτό σημαίνει να αποφεύγουμε προϊόντα που προσθέτουν περιττό μόλυβδο στη διατροφή μας».