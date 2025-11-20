Νέο φυτικό συμπλήρωμα σιδήρου λύνει το πρόβλημα της χαμηλής απορρόφησης σε ασθενείς με αναιμία

H έλλειψή σιδήρου αφορά σχεδόν δύο δισεκατομμύρια ανθρώπους παγκοσμίως. Η κούραση, οι πονοκέφαλοι και η εξασθενημένη άμυνα του οργανισμού είναι μόνο μερικά από τα συμπτώματα που συνδέονται με την αναιμία. Το πρόβλημα είναι πιο έντονο στις γυναίκες που βρίσκονται σε αναπαραγωγική ηλικία, ενώ οι παραδοσιακές λύσεις – χάπια ή εμπλουτισμένα τρόφιμα – έχουν παραμείνει σχεδόν αμετάβλητες για δεκαετίες.

Πώς λειτουργεί η τεχνολογία των νανοϊνών

Σε νέα μελέτη που δημοσιεύεται στο περιοδικό Nature Food περιγράφεται ένα νέο φυτικό συμπλήρωμα σιδήρου βασισμένο σε βρώμη και νανοσωματίδια σιδήρου. Τα μικροσκοπικά αυτά σωματίδια στοιχίζονται κατά μήκος των πρωτεϊνικών ινών σαν χάντρες σε κλωστή, δημιουργώντας ένα υβριδικό μόριο που μεταφέρει το σίδηρο στον οργανισμό πολύ πιο αποτελεσματικά από τα συνηθισμένα συμπληρώματα. Η τεχνολογία αυτή προέκυψε από χρόνια έρευνας πάνω στις νανοΐνες πρωτεΐνης, όπου η θέρμανση και η διάλυση υπό όξινες συνθήκες οδηγεί στη δημιουργία νηματοειδών δομών που συγκρατούν τα σωματίδια σιδήρου.

Όπως διαβάζουμε στο ZME Science, ένα εμπόδιο που έπρεπε να αντιμετωπιστεί ήταν η αστάθεια: στο νέο σκεύασμα, τα νανοσωματίδια σιδήρου τείνουν να συσσωρεύονται, αλλά η βρώμη τα σταθεροποιεί, επιτρέποντας στον οργανισμό να τα απορροφήσει εύκολα.

Δοκιμές και αποτελέσματα σε γυναίκες

Η ομάδα δοκίμασε το νέο συμπλήρωμα σε 52 γυναίκες στην Ταϊλάνδη, όπου η αναιμία λόγω έλλειψης σιδήρου παραμένει κοινή. Οι συμμετέχουσες πήραν τρεις διαφορετικές μορφές συμπληρώματος: το νέο υβριδικό, μια παραδοσιακή χημική μορφή και θειικό σίδηρο, το πρότυπο που συνιστά ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Το αποτέλεσμα έδειξε ότι η απορρόφηση του σιδήρου από το νέο υβρίδιο ήταν σχεδόν διπλάσια σε σχέση με τον θειικό σίδηρο και παρέμεινε υψηλή ακόμα και όταν λαμβανόταν με τρόφιμα πλούσια σε πολυφαινόλες, τα οποία συνήθως εμποδίζουν την απορρόφηση.

Η πρόσληψη σιδήρου είναι δύσκολη υπόθεση. Αντιδρά με τροφές και ποτά, μπορεί να αφήσει μεταλλική γεύση και να ερεθίσει το έντερο όταν δεν απορροφάται σωστά. Το νέο συμπλήρωμα είναι άγευστο και άχρωμο, γεγονός που διευκολύνει την ένταξή του σε καθημερινά γεύματα όπως χυμούς, γιαούρτια ή δημητριακά. Πειράματα σε ζώα και προσομοιώσεις ανθρώπινης πέψης έδειξαν ότι οι πρωτεϊνικές ίνες και ο σίδηρος διασπώνται πλήρως χωρίς να συσσωρεύονται στα όργανα.

Η προοπτική της νέας προσέγγισης

Η ανεπάρκεια σιδήρου παραμένει η κύρια αιτία αναιμίας στον κόσμο. Το νέο υβρίδιο βρώμης υπόσχεται μια πιο ευέλικτη και οικονομική λύση, με φθηνά και άφθονα υλικά, που μπορεί να βελτιώσει την απορρόφηση και να διατηρήσει τη γεύση και το χρώμα των τροφών. Οι ερευνητές ελπίζουν ότι η ίδια τεχνολογία θα μπορούσε να εφαρμοστεί και σε άλλα θρεπτικά στοιχεία π.χ. στον ψευδάργυρο και το σελήνιο. Αν οι μελλοντικές κλινικές δοκιμές επιβεβαιώσουν τα πρώτα αποτελέσματα, εκατομμύρια άνθρωποι παγκοσμίως θα μπορούσαν να ωφεληθούν από μια απλή αλλά αποτελεσματική λύση στην έλλειψη σιδήρου.