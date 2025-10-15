Συμπλήρωμα διατροφής έχει υποστεί επεξεργασία με ακτινοβολία - Ο ΕΟΦ απαγορεύει τη διάθεσή του

Ο ΕΟΦ απαγορεύει τη διάθεση και διακίνηση συμπληρώματος διατροφής.

Με ανακοίνωσή του και μετά από απόφαση των ευρωπαϊκών Αρχών, απαγορεύει τη διάθεση και διακίνηση του 0624 (με ημερομηνία λήξης 09/06-2026) συμπληρώματος διατροφής GELMIGON 400MG, 39 caps προέλευσης Ρωσίας.

Η απόφαση ελήφθη μετά από ενημέρωση ότι έχει υποστεί επεξεργασία με ιοντίζουσα ακτινοβολία χωρίς αυτό να δηλώνεται στην επισήμανσή του.



Η επιχείρηση που έχει προμηθευτεί το συγκεκριμένο προϊόν υποχρεούνται για την εφαρμογή της απόφασης και την ενημέρωση του ΕΟΦ. Η απόφαση αποτελεί προληπτικό μέτρο για την προάσπιση της Δημόσιας Υγείας, καταλήγει ο Οργανισμός στην ανακοίνωσή του.