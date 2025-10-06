Προσοχή από τον ΕΟΦ σε επικίνδυνο συμπλήρωμα διατροφής

Ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων (ΕΟΦ) προειδοποιεί τους καταναλωτές να μην αγοράζουν και να μην χρησιμοποιούν το προϊόν «FAT KILLER capsules», το οποίο προωθείται ως συμπλήρωμα διατροφής και πιθανόν να έχει διακινηθεί και στη χώρα μας μέσω ηλεκτρονικού εμπορίου.



Η προειδοποίηση του ΕΟΦ ήρθε έπειτα από ενημέρωση των γερμανικών Αρχών για το εν λόγω σκεύασμα. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των εργαστηριακών ελέγχων που διενεργήθηκαν, περιέχει τις δραστικές ουσίες σιβουτραμίνη (sibutramine) και φαινολοφθαλεΐνη (phenolophthalein) οι οποίες δεν αναγράφονται στην επισήμανσή του και η παρουσία των οποίων το καθιστά μη εγκεκριμένο φάρμακο, καθιστώντας τη χρήση του δυνητικά επικίνδυνη για την υγεία.

Η σιβουτραμίνη αποσύρθηκε τον Ιανουάριο του 2010 από τις ευρωπαϊκές χώρες λόγω αρνητικού προφίλ ασφάλειας και ανακλήθηκαν οι άδειες κυκλοφορίας των φαρμάκων με αυτή τη δραστική, ενώ η φαινολοφθαλεΐνη είναι γνωστή για την καθαρτική της δράση.



Οι καταναλωτές καλούνται σε επαγρύπνηση, ώστε, σε περίπτωση που περιέλθει στην κατοχή τους το εν λόγω προϊόν, να μην το χρησιμοποιήσουν.



Υπενθυμίζεται ότι η αγορά προϊόντων αρμοδιότητας ΕΟΦ από αναξιόπιστα σημεία διάθεσης, όπως είναι το διαδίκτυο, μπορεί να θέσει σε σοβαρό κίνδυνο την υγεία του καταναλωτή.