Επίσημη ανακοίνωση του ΕΟΦ για τη χρήση παρακεταμόλης από εγκύους

Οι οδηγίες για τη χρήση παρακεταμόλης κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης παραμένουν αμετάβλητες στην Ελλάδα, όπως και σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σημειώνει ο ΕΟΦ σε ανακοίνωση που εξέδωσε.



Σημειώνεται ότι προχωρά σε αυτή τη διευκρίνιση μετά τους ισχυρισμούς του Ντόναλντ Τραμπ ότι η παρακεταμόλη ευθύνεται για την εμφάνιση αυτισμού σε βρέφη.



Ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων αναδημοσιεύει την ανακοίνωση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού, στην οποία αναφέρεται ότι η παρακεταμόλη (επίσης γνωστή ως ακεταμινοφαίνη), μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη μείωση του πόνου ή του πυρετού κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, εάν είναι κλινικά απαραίτητο. Τονίζεται, παράλληλα, πως, όπως με κάθε φάρμακο για οξεία θεραπεία, η παρακεταμόλη πρέπει να χρησιμοποιείται στη χαμηλότερη αποτελεσματική δόση, για το συντομότερο δυνατό χρονικό διάστημα και όσο το δυνατόν σπανιότερα.



«Το 2019 ο EMA επανεξέτασε διαθέσιμες μελέτες σχετικά με τη νευροανάπτυξη παιδιών που εκτέθηκαν σε παρακεταμόλη κατά την κύηση εντός της μήτρας και διαπίστωσε ότι τα αποτελέσματα δεν οδηγούν σε καταληκτικά συμπεράσματα και ότι δεν μπορεί να τεκμηριωθεί σύνδεση με νευροαναπτυξιακές διαταραχές», αναφέρεται χαρακτηριστικά.

«Η παρακεταμόλη παραμένει σημαντική επιλογή για τη θεραπεία του πόνου ή του πυρετού σε εγκύους», αναφέρει ο Steffen Thirstrup, επικεφαλής ιατρικός σύμβουλος του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων. «Οι συστάσεις μας βασίζονται σε αυστηρή αξιολόγηση των διαθέσιμων επιστημονικών δεδομένων και δεν έχουμε βρει στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι η λήψη παρακεταμόλης κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης προκαλεί αυτισμό στα παιδιά», υπογραμμίζει.