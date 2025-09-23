Αποδομεί η παγκόσμια επιστημονική κοινότητα την επικίνδυνη θεωρία Τραμπ για αυτισμό και παρακεταμόλη

Άμεση ήταν η απάντηση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων (EΜΑ) και του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) στον Ντόναλντ Τραμπ, που ισχυρίστηκε ότι η χρήση παρακεταμόλης κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης μπορεί να προκαλέσει αυτισμό στο παιδί.

«Επομένως, η λήψη Tylenol δεν είναι καλή. Θα το πω, δεν είναι καλή», πρόσθεσε καλώντας τις έγκυες να υπομένουν τον πόνο όταν αισθάνονται ότι το χρειάζονται.

Δείτε την επίμαχη δήλωση Τραμπ:

Ο ΕΜΑ τονίζει ότι δεν υπάρχουν νέα στοιχεία που να υπαγορεύουν αλλαγές στις ισχύουσες συστάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τη χρήση της παρακεταμόλης. Επαναλαμβάνει δε ότι η παρακεταμόλη μπορεί να χρησιμοποιηθεί κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης στην χαμηλότερη αποτελεσματική δόση, για το συντομότερο κατά το δυνατόν χρονικό διάστημα και με τη μικρότερη δυνατή συχνότητα.

Από την πλευρά του, εκπρόσωπος του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας σημείωσε ότι τα στοιχεία δεν παραπέμπουν σε σύνδεση μεταξύ της χρήσης παρακεταμόλης κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης και του αυτισμού και η αξία των εμβολίων που σώζουν ζωές δεν πρέπει να τίθεται σε αμφισβήτηση.

«Γνωρίζουμε ότι τα εμβόλια δεν προκαλούν αυτισμό. Τα εμβόλια, όπως έχω πει, σώζουν αναρίθμητες ζωές. Αυτό είναι κάτι που έχει αποδείξει η επιστήμη και τα θέματα αυτά δεν πρέπει να τίθενται σε αμφισβήτηση», είπε συγκεκριμένα.

Αμερικανική Ακαδημία Παιδιατρικής: Επικίνδυνος ο ισχυρισμός Τραμπ

«Η σημερινή εκδήλωση του Λευκού Οίκου για τον αυτισμό ήταν γεμάτη επικίνδυνους ισχυρισμούς και παραπλανητικές πληροφορίες που στέλνουν ένα συγκεχυμένο μήνυμα στους γονείς και στους μελλοντικούς γονείς και βλάπτουν τα άτομα με αυτισμό», δήλωσε σε ανακοίνωσή της η Δρ. Susan Kressly, πρόεδρος της Αμερικανικής Ακαδημίας Παιδιατρικής.

Υπάρχουν σημαντικοί περιορισμοί στα συμπεράσματα που μπορούν να εξαχθούν από την έρευνα σχετικά με τη σχέση μεταξύ του Tylenol και του αυτισμού, σύμφωνα με τους ειδικούς και δεν παρουσιάστηκε καμία νέα έρευνα στην ενημέρωση του Λευκού Οίκου. Η παρακεταμόλη εξακολουθεί να θεωρείται ευρέως ως μία από τις καλύτερες και ασφαλέστερες επιλογές για τη θεραπεία του πόνου και του πυρετού κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης.

Αμερικανικό Κολέγιο Μαιευτήρων και Γυναικολόγων: Θεραπεία πρώτης γραμμής η παρακεταμόλη

Εξάλλου, το Αμερικανικό Κολέγιο Μαιευτήρων και Γυναικολόγων αναφέρει ότι η παρακεταμόλη είναι ασφαλής για χρήση κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης και τη συνιστά ως θεραπεία πρώτης γραμμής.



Η Εταιρεία Μητρικής-Εμβρυϊκής Ιατρικής επιβεβαίωσε επίσης την οδηγία της ότι η παρακεταμόλη είναι «κατάλληλο φάρμακο για τη θεραπεία του πόνου και του πυρετού κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης».



Οι έγκυες πρέπει να συζητούν με τον γιατρό τους τη χρήση οποιουδήποτε φαρμάκου κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, σύμφωνα με την εταιρεία, αλλά «τα στοιχεία δεν είναι ισχυρά όσον αφορά μια πιθανή αιτιώδη σχέση μεταξύ της χρήσης παρακεταμόλης και των νευροσυμπεριφορικών διαταραχών στα παιδιά».



Η υπερβολική χρήση παρακεταμόλης ενέχει σοβαρούς κινδύνους για τα βρέφη και τα παιδιά, επομένως οι γονείς πρέπει να συμβουλεύονται προσεκτικά τις οδηγίες δοσολογίας και να συμβουλεύονται τον παιδίατρό τους πριν από τη χρήση. Ωστόσο, οι κίνδυνοι που έχουν εντοπιστεί σχετίζονται με ηπατική βλάβη και όχι με αυτισμό.



«Το πιο σημαντικό που ειπώθηκε κατά τη διάρκεια της σημερινής συνέντευξης τύπου είναι ότι ο αυτισμός είναι μια σύνθετη διαταραχή με πολυπαραγοντική αιτιολογία και αυτή είναι η αλήθεια», δήλωσε στο CNN ο Δρ James McPartland, παιδοψυχολόγος και διευθυντής της Κλινικής Αναπτυξιακών Αναπηριών του Πανεπιστημίου Yale. «Αυτό σημαίνει ότι ο αυτισμός είναι μια περίπλοκη διαταραχή και δεν υπάρχει μία μόνο αιτία».

Τι απαντά η εταιρεία Kenvue, παρασκευάστρια του Tylenol

Το Tylenol είναι το πιο γνωστό παυσίπονο ανάμεσα σε περίπου 600 προϊόντα που περιέχουν τη δραστική ουσία παρακεταμόλη. Κάθε εβδομάδα, σχεδόν το ένα τέταρτο των ενηλίκων στις ΗΠΑ χρησιμοποιούν ένα σκεύασμα που περιέχει παρακεταμόλη. Το Tylenol έχει δεκάδες εκατομμύρια χρήστες στις ΗΠΑ και 70 χρόνια ιστορίας.

Σε δήλωση εκπροσώπων της παρασκευάστριας εταιρείας, Kenvue, αναφέρεται: «Πιστεύουμε ότι η ανεξάρτητη και έγκυρη επιστήμη δείχνει ξεκάθαρα ότι η λήψη παρακεταμόλης δεν προκαλεί αυτισμό. Διαφωνούμε έντονα με οποιαδήποτε αντίθετη πρόταση και ανησυχούμε βαθιά για τον κίνδυνο για την υγεία που αυτό ενέχει για τις μέλλουσες μητέρες».



Η παρακεταμόλη, το ενεργό συστατικό του φαρμάκου Tylenol, είναι η ασφαλέστερη επιλογή παυσίπονου για τις έγκυες, επισημαίνεται στο σχόλιο. Η εταιρεία δήλωσε νωρίτερα αυτόν τον μήνα ότι είχε συμμετάσχει σε έναν επιστημονικό διάλογο σχετικά με το θέμα με αξιωματούχους του υπουργείου Υγείας και Ανθρωπίνων Υπηρεσιών των ΗΠΑ και προέτρεψε τις έγκυες να συμβουλεύονται τον γιατρό τους πριν λάβουν οποιοδήποτε φάρμακο χωρίς ιατρική συνταγή.

