ΕΟΦ: Alert για σκεύασμα για τον διαβήτη - Ανακλήσεις συμπληρωμάτων διατροφής και καλλυντικού

Ανακοίνωση για σκεύασμα που διαφημίζεται στο διαδίκτυο για τη θεραπεία του διαβήτη, ενώ αλλού παρουσιάζεται ως «συμπλήρωμα διατροφής», εξέδωσε την Πέμπτη (2/10) ο ΕΟΦ.

Ειδικότερα, ο ΕΟΦ «προειδοποιεί ότι στο διαδίκτυο προωθείται και πωλείται το σκεύασμα DIAXIL με ψευδείς ισχυρισμούς για τη θεραπεία του διαβήτη, παρουσιάζοντας εγγυημένη αποτελεσματικότητα και υπεροχή έναντι εγκεκριμένων φαρμάκων, χωρίς ανεπιθύμητες ενέργειες, βελτίωση της γενικότερης υγείας, αποτελούμενο επίσης από φυσικά συστατικά. Ψευδώς επίσης εμφανίζεται διακεκριμένος ιατρός που το διαφημίζει, ενώ οι καταχωρίσεις συνοδεύονται και από θετικές κριτικές ευχαριστημένων προσώπων που το χρησιμοποίησαν».

Μάλιστα από τον ΕΟΦ δίνουν στη δημοσιότητα και μια ενδεικτική ιστοσελίδα όπου ένας «διακεκριμένος» γιατρός στην Ευρώπη μιλά για το σκεύασμα. Σε ορισμένες ιστοσελίδες μάλιστα παρουσιάζεται ως «συμπλήρωμα διατροφής», παρόλο που διαφημίζεται για τη θεραπεία ασθένειας, επισημαίνει ο ΕΟΦ και ενημερώνει ότι το συγκεκριμένο σκεύασμα δεν έχει αξιολογηθεί για την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητά του αφού δε διαθέτει άδεια κυκλοφορίας.



«Συνιστάται στους πολίτες- καταναλωτές να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, προκειμένου να μην εξαπατηθούν και να είναι ιδιαίτερα επιφυλακτικοί σε οποιαδήποτε διαφήμιση προϊόντων διαδικτύου και μάλιστα με “θαυματουργές” θεραπευτικές ιδιότητες, ή χωρίς ανεπιθύμητες ενέργειες, ή στην παροχή ιατρικών συμβουλών- καθώς υπάρχει σοβαρός κίνδυνος για την υγεία τους. Υπενθυμίζεται ότι η διακίνηση και πώληση νόμιμων φαρμάκων γίνεται μόνο μέσω των φυσικών φαρμακείων. Οποιαδήποτε άλλη διακίνηση, π.χ. μέσω διαδικτύου, απαγορεύεται ρητά από την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας μας», καταλήγει η ανακοίνωση του οργανισμού.

Επίσης, ο ΕΟΦ ζήτησε:

α) Την ανάκληση της παρτίδας Α243390 του συμπληρώματος διατροφής IO GENIX LUXURY VITALUXE, της εταιρείας AYOLABS S.L. Ισπανίας, η οποία περιέχει μικρότερη περιεκτικότητα βιταμινών Α, Β1, Β6, Ε σε σχέση με τη δηλωμένη στην επισήμανση της συσκευασίας.

β) Την ανάκληση της παρτίδας 012021GD του καλλυντικού προϊόντος ACQUA DI CIQ EAU DE PARFUM NATURAL SPRAY VAPORISATEUR λόγω του ότι τα αποτελέσματα των εργαστηριακών ελέγχων δεν συμφωνούν με τις προδιαγραφές ως προς την ταυτοποίηση του συστατικού butylphenyl methypropional (lilial), η παρουσία της οποίας απαγορεύεται σύμφωνα με το παράρτημα ΙΙ του Κανονισμού ΕΚ1223/2009 (ΙΙ/1666).

γ) Την απαγόρευση διακίνησης και διάθεσης του συμπληρώματος διατροφής HOT EXXTREME POWER CAPS 5PCS της εταιρείας HOT EXXTREME, μετά από ενημέρωση ότι το μη εγκεκριμένο συστατικό sildenafil. Η προμήθεια του παραπάνω προϊόντος έγινε από την εταιρεία EQOM Purchasing B.V., Ολλανδίας.