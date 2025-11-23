Η αλήθεια για την ακτινοβολία στα ηλεκτρικά αυτοκίνητα σύμφωνα με την ADAC

Το ερώτημα για το κατά πόσο η ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία στα ηλεκτρικά αυτοκίνητα μπορεί να επηρεάσει οδηγούς και επιβάτες έχει γίνει ιδιαίτερα επίκαιρο όσο η ηλεκτροκίνηση αναπτύσσεται με εντυπωσιακούς ρυθμούς. Παρά την τεχνολογική εξέλιξη και την ολοένα μεγαλύτερη εξοικείωση του κοινού με τα ηλεκτρικά οχήματα, εξακολουθεί να υπάρχει ανησυχία σχετικά με τα ηλεκτρικά και μαγνητικά πεδία που αναπτύσσονται στο εσωτερικό τους, ιδίως σε σύγκριση με τα συμβατικά αυτοκίνητα με κινητήρα εσωτερικής καύσης. Η πραγματικότητα όμως αποδεικνύεται λιγότερο ανησυχητική απ’ όσο πιστεύουν αρκετοί.

Οι δοκιμές της ADAC

Η ADAC, ο μεγαλύτερος αυτοκινητικός οργανισμός της Γερμανίας, πραγματοποίησε μία από τις πιο εκτενείς μελέτες στην Ευρώπη σχετικά με το θέμα. Σε συνεργασία με το ειδικό Κέντρο Έρευνας για την Ηλεκτρομαγνητική Περιβαλλοντική Συμβατότητα του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου RWTH Aachen, ενός κορυφαίου κλινικού και ερευνητικού ιδρύματος με μακρά παράδοση στη μελέτη των αλληλεπιδράσεων πεδίων με τον ανθρώπινο οργανισμό, καθώς και με τη Seibersdorf Labor GmbH, μια διεθνώς αναγνωρισμένη εταιρεία δοκιμών ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας και ασφάλειας, πραγματοποιήθηκαν πάνω από 975.000 μεμονωμένες μετρήσεις. Στόχος ήταν να εξεταστεί με απόλυτη ακρίβεια η ένταση και η συμπεριφορά των ηλεκτρομαγνητικών πεδίων κατά τη χρήση ηλεκτρικών οχημάτων σε πραγματικές συνθήκες.

Τι έδειξαν τα αποτελέσματα

Τα αποτελέσματα ήταν καθαρά. Σε κανένα σημείο της δοκιμαστικής διαδικασίας δεν καταγράφηκε υπέρβαση των διεθνώς καθορισμένων βασικών ορίων. Τα ηλεκτρικά και τα μαγνητικά πεδία υπάρχουν σε κάθε όχημα, ανεξάρτητα από τον τύπο του κινητήρα, διότι ο ηλεκτρισμός κυκλοφορεί σε πλήθος εξαρτημάτων. Στα ηλεκτρικά αυτοκίνητα προστίθενται φυσικά ο ηλεκτροκινητήρας, τα συστήματα φόρτισης και οι μπαταρίες υψηλής τάσης, αλλά οι τιμές που προκύπτουν παραμένουν χαμηλές και ασφαλείς. Τα πεδία υψηλής συχνότητας που καταγράφονται δεν σχετίζονται με το σύστημα κίνησης, αλλά με την τεχνολογία ραδιοσυχνοτήτων του οχήματος, όπως το Bluetooth, το WLAN, τα συστήματα εισόδου χωρίς κλειδί ή τα αισθητήρια πίεσης ελαστικών, στοιχεία που υπάρχουν επίσης στα συμβατικά αυτοκίνητα.

Πόσα και τι μοντέλα αυτοκινήτων...

Στο πλαίσιο της μελέτης εξετάστηκαν έντεκα ηλεκτρικά αυτοκίνητα, δύο plug-in υβριδικά, ένα όχημα βενζίνης και τέσσερις ηλεκτρικές μοτοσικλέτες. Οι μετρήσεις πραγματοποιήθηκαν τόσο στον κυλιόμενο πάγκο δοκιμών της ADAC όσο και σε ειδική πίστα. Ένα ομοιόμορφο κάθισμα με δέκα αισθητήρες, από τα πόδια έως το κεφάλι, τοποθετήθηκε σε ένα Opel Corsa και στο αντίστοιχο ηλεκτρικό Opel Corsa-e, προκειμένου να συγκριθεί λεπτομερώς η έκθεση των επιβατών. Παρατηρήθηκαν κάποιες στιγμιαίες αυξήσεις του μαγνητικού πεδίου κατά την εκκίνηση, το φρενάρισμα ή την απότομη επιτάχυνση, όμως αυτές ήταν σύντομες και δεν επηρέασαν τα επιτρεπτά όρια.

... και ανθρώπων

Οι υπολογισμοί που έγιναν με διαφορετικούς σωματότυπους ανθρώπων στο RWTH Aachen επιβεβαίωσαν ότι ακόμη και οι υψηλότερες στιγμιαίες τιμές δεν είχαν επίδραση που θα μπορούσε να προκαλέσει ανησυχία, ούτε για άτομα με βηματοδότες και εμφυτεύσιμες συσκευές ούτε για εγκύους. Οι υψηλότερες τιμές εμφανίστηκαν κυρίως κοντά στα πόδια του οδηγού και του συνοδηγού, επειδή εκεί βρίσκονται συχνά ηλεκτρικά εξαρτήματα. Παρ’ όλα αυτά, η περιοχή του κορμού και του κεφαλιού έδειξε πολύ χαμηλότερα επίπεδα.

Η Seibersdorf Labor GmbH συνέβαλε καθοριστικά στη μοντελοποίηση των πεδίων και στην αξιολόγηση των ακραίων τιμών αναφοράς, επιβεβαιώνοντας ότι οι διακυμάνσεις εξαρτώνται από τον σχεδιασμό του κάθε οχήματος και όχι από τον ίδιο τον τύπο κίνησης. Ακόμη και απλά εξαρτήματα, όπως τα θερμαινόμενα καθίσματα, μπορεί να παράγουν μικρά πεδία που όμως παραμένουν απολύτως ακίνδυνα.

Το συμπέρασμα είναι ξεκάθαρο. Τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα δεν θέτουν σε κίνδυνο την υγεία των επιβατών λόγω ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας και οι φόβοι γύρω από το θέμα δεν υποστηρίζονται από τα δεδομένα.