Απόπειρα κλοπής σε σταθμό φόρτισης κατέληξε σε τραγωδία: Δύο τραυματίες στο ΚΑΤ

Μάχη για τη ζωή δίνουν δύο άνδρες μετά από απόπειρα κλοπής σε φορτιστή ηλεκτρικών αυτοκινήτων. Ένα σοκαριστικό περιστατικό που φέρνει στο φως μια νέα, επικίνδυνη μορφή εγκληματικότητας έγινε στο Μαρούσι.

Δύο άνδρες, ηλικίας 51 και 35 ετών, νοσηλεύονται στο νοσοκομείο ΚΑΤ μετά από σφοδρή ηλεκτροπληξία που υπέστησαν, στην προσπάθειά τους να αφαιρέσουν υλικά από σταθμό φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων (EV).Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ο 51χρονος δίνει μάχη στη ΜΕΘ σε κρίσιμη κατάσταση, ενώ ο 35χρονος νοσηλεύεται με σοβαρά εγκαύματα. Η αστυνομία προχώρησε στη σύλληψή τους, ωστόσο η δικαιοσύνη θα παρέμβει μόλις το επιτρέψει η κατάσταση της υγείας τους.

Παίζοντας με τον «θάνατο»: Η φονική ισχύς των φορτιστών

Πολλοί αγνοούν ότι οι δημόσιοι σταθμοί φόρτισης δεν είναι απλές «πρίζες». Η παρέμβαση σε αυτές τις υποδομές χωρίς εξειδικευμένο εξοπλισμό ισοδυναμεί με αυτοκτονία. Η τάση φτάνει έως τα 400V-800V και οι ταχυφορτιστές (DC) μπορούν να φτάσουν σε εξαιρετικά υψηλά επίπεδα. Μια οικιακή πρίζα λειτουργεί στα 230V ενώ ακόμη και 0,1 Ampere είναι αρκετά. Μια ένταση ρεύματος μόλις (0,1A) που διαπερνά την καρδιά για ένα δευτερόλεπτο είναι ικανή να προκαλέσει θάνατο. Αν η τάση δεν είναι τρομακτική, οι θερμοκρασίες τόξου είναι σίγουρα αφού ένα βραχυκύκλωμα σε τέτοια συστήματα μπορεί να δημιουργήσει ηλεκτρικό τόξο με θερμοκρασίες που ξεπερνούν τους 3.000°C, προκαλώντας ακαριαία εγκαύματα τρίτου βαθμού.

Ένα παγκόσμιο φαινόμενο με στόχο τον χαλκό

Αν και στην Ελλάδα το περιστατικό στο Μαρούσι προκαλεί σοκ, πρόκειται για μια «τάση» που εξαπλώνεται ραγδαία στην Ευρώπη και τις ΗΠΑ. Οι δράστες στοχεύουν συνήθως στα καλώδια φόρτισης λόγω της υψηλής περιεκτικότητάς τους σε χαλκό, η τιμή του οποίου έχει εκτοξευθεί στις διεθνείς αγορές.

Στο Λονδίνο και το Άμστερνταμ, οι αρχές αναφέρουν αυξημένα κρούσματα βανδαλισμών σε δημόσιους σταθμούς, με τις εταιρείες ενέργειας να τοποθετούν πλέον κάμερες ασφαλείας και ειδικούς αισθητήρες κίνησης. Στη Γερμανία, έχουν καταγραφεί περιστατικά όπου ολόκληροι σταθμοί τέθηκαν εκτός λειτουργίας, προκαλώντας τεράστια προβλήματα στους οδηγούς και ζημιές χιλιάδων ευρώ στις υποδομές.

Η πρόκληση της «πράσινης» μετάβασης

Η ταχεία ανάπτυξη του δικτύου φόρτισης στη χώρα μας είναι απαραίτητη για την ηλεκτροκίνηση, όμως το περιστατικό στο Μαρούσι αναδεικνύει ένα κρίσιμο κενό: Την ανάγκη για αυστηρότερη φύλαξη και ενημέρωση του κοινού. Οι υποδομές αυτές είναι ζωτικής σημασίας αλλά και δυνητικά φονικές για όποιον επιχειρήσει να τις παραβιάσει.

Το «παράλογο» τίμημα: Ρισκάροντας τη ζωή για λίγα ευρώ

Πέρα από τον θανάσιμο κίνδυνο, η συγκεκριμένη εγκληματική ενέργεια αναδεικνύει μια χαώδη δυσαναλογία ανάμεσα στο κέρδος και το ρίσκο. Οι δράστες ουσιαστικά «τζόγαραν» τη ζωή τους για μερικά κιλά χαλκού, η μεταπωλητική αξία των οποίων στη μαύρη αγορά μετά βίας αγγίζει τα 30 με 50 ευρώ. Την ίδια στιγμή, η ζημιά που προκάλεσαν στις υποδομές φόρτισης είναι τεράστια, καθώς η αποκατάσταση ενός κατεστραμμένου ταχυφορτιστή μπορεί να ξεπεράσει τα 10.000 ευρώ. Πρόκειται για μια πράξη αυτοχειρίας με μηδαμινό όφελος, που αφήνει πίσω της διαλυμένες δημόσιες υπηρεσίες και δύο ανθρώπους σε νοσοκομειακά κρεβάτια.