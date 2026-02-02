Τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα είναι πλέον mainstream σε ολόκληρο τον κόσμο

Πέρυσι, σχεδόν όλα τα καινούργια αυτοκίνητα που πουλήθηκαν στη Νορβηγία, μία πετρελαιοπαραγωγό χώρα με περιβαλλοντική συνείδηση, ήταν ηλεκτρικά. Στην πλούσια Δανία, που είχε μόνο βενζινοκίνητα και πετρελαιοκίνητα αυτοκίνητα μέχρι τον Covid, οι πωλήσεις ηλεκτρικών οχημάτων έφτασαν σε ποσοστό το 68%.

Στην Καλιφόρνια, τα αυτοκίνητα με μηδενικές εκπομπές άνθρακα άγγιξαν το 20%. Ενώ τουλάχιστον το ένα στα τρία αυτοκίνητα που αγοράζονται σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες δεν εκπέμπουν άνθρακα.

Τα νούμερα αυτά, που θα φάνταζαν απίστευτα πριν από πέντε χρόνια, δείχνουν ότι οι πλούσιες χώρες απομακρύνονται από τα οχήματα που εκπέμπουν άνθρακα και μολύνουν τον πλανήτη.

Όμως, αυτό που εντυπωσιάζει ακόμα περισσότερο είναι το γεγονός ότι η τάση είναι αντίστοιχη και στις αναπτυσσόμενες χώρες.

Όσον αφορά την Κίνα, είναι γνωστή εδώ και καιρό η ανοδική τάση πωλήσεων των ηλεκτρικών οχημάτων, όμως το ίδιο ισχύει και για άλλες αναδυόμενες αγορές, από τις χώρες της Νότιας Αμερικής έως τη Νοτιοανατολική Ασία. Οι πωλήσεις ηλεκτρικών οχημάτων στην Τουρκία αγγίζουν τους ευρωπαϊκούς ρυθμούς, σύμφωνα με στοιχεία που δόθηκαν στη δημοσιότητα την περασμένη εβδομάδα.

Το ερώτημα πλέον είναι αν μπήκαμε στην τελική ευθεία της ηλεκτροκίνησης

Πλέον, η ηλεκτροκίνηση είναι παγκόσμια τάση εδώ και χρόνια: σε 39 χώρες ανά τον κόσμο, οι πωλήσεις ηλεκτρικών οχημάτων έχουν μερίδιο άνω του 10%, ενώ ήδη η Σιγκαπούρη, η Ταϊλάνδη και το Βιετνάμ έχουν ξεπεράσει την Ευρωπαϊκή Ένωση σε ρυθμούς ανόδου. Η Ινδία, το Μεξικό και η Βραζιλία έχουν ξεπεράσει την Ιαπωνία.

Τα μισά αυτοκίνητα που πουλήθηκαν πέρυσι στην Κίνα ήταν ηλεκτρικά, ενώ αυτοκινητοβιομηχανίες, όπως η BYD, οδηγούν την άνοδο. Σύμφωνα με έρευνα της Ember, οι τρεις από τις δέκα μεγαλύτερες αγορές για Κινεζικά ηλεκτρικά οχήματα είναι εκτός του ΟΑΣΑ – η Βραζιλία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και η Ινδονησία – ενώ η αξία των εξαγωγών της σε αυτές τις χώρες συν το Μεξικό έχει τριπλασιαστεί τα τελευταία δύο χρόνια.

Το ερώτημα αν σκοπεύει κανείς να αγοράσει ηλεκτρικό όχημα το τελευταίο διάστημα περιπλέκεται και για πολιτισμικούς λόγους. Η Tesla έχει δει τις πωλήσεις της να βουλιάζουν στην Ευρώπη και τις Ηνωμένες Πολιτείες σε ένδειξη δυσαρέσκειας προς τον Έλον Μασκ και τη στήριξη του σε ακροδεξιά κόμματα, καθώς και την προώθηση θεωριών συνωμοσίας.

Η πρόκληση για τις αναδυόμενες αγορές και το αν θα καταφέρουν να διατηρήσουν την εκρηκτικά ανοδική τάση στις πωλήσεις ηλεκτρικών οχημάτων είναι το αν θα καταφέρουν να ανταπεξέλθουν στη ζήτηση για δίκτυα φορτιστών.

Περίπου τα δύο τρίτα της αύξησης δημόσιων φορτιστών από το 2020 αφορά την Κίνα, η οποία αυτή τη στιγμή διαθέτει το 65% των δημόσιων φορτιστών παγκοσμίως.

Ανησυχίες υπάρχουν επίσης για τα μεσαία και χαμηλά εισοδήματα. Πολλοί φοβούνται ότι εξαντλούνται οι πλούσιοι πελάτες που μπορούν να αγοράσουν αυτά τα υψηλότερου κόστους αυτοκίνητα, εξ ου και ο προσανατολισμός προς πιο συμφέρουσες λύσεις που προσφέρουν τα Κινεζικά ηλεκτρικά οχήματα.