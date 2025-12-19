Ισχυρό πλήγμα 19,5 δισ. δολαρίων για τη Ford λόγω ηλεκτρικών οχημάτων

Σε μία κίνηση – έκπληξη, η Ford ανακοίνωσε ότι κάνει πίσω στα σχέδιά της για ηλεκτρικά οχήματα, μία απόφαση που θα της επιφέρει ένα ισχυρό πλήγμα 19,5 δισ. δολαρίων κατά το τρέχον τρίμηνο.

Εξαιρουμένης αυτής της δαπάνης, η κολοσσιαία αυτοκινητοβιομηχανία ανακοίνωσε ότι θα είναι ένα αρκετά καλό τρίμηνο για τις δραστηριότητές της χάρη στις ισχυρές πωλήσεις των παραδοσιακών βενζινοκίνητων φορτηγών της και SUV. Πρόσθεσε, επίσης, ότι αυξάνει τις προβλέψεις της για το στόχο λειτουργικών κερδών στη χρονιά σε 7 δισεκατομμύρια δολάρια.

Ωστόσο, η σημαντική απόφαση να κάνει πίσω στα σχέδιά της για ηλεκτρικά οχήματα σημαίνει επίσης και ότι το σήμα κατατεθέν ηλεκτρικό της όχημα, το F150 Lightning μπαίνει στον πάγο επ’ αόριστο.

H Ford ανακοίνωσε ότι η επόμενη γενιά του F150 θα έχει αυτονομία 700 μιλίων – περισσότερα δηλαδή από 1.000 χιλιόμετρα – και βελτιωμένη ρυμούλκηση βαρέως τύπου. Ωστόσο, πλέον παγώνει η παραγωγή του αρχικού F150 Lightning αυτό το μήνα, με την αυτοκινητοβιομηχανία να μη δίνει ημερομηνία επανέναρξης της παραγωγής του εμβληματικού της οχήματος.

Η ζήτηση για ηλεκτρικά οχήματα στις Ηνωμένες Πολιτείες ενισχύθηκε σημαντικά μέσα στο καλοκαίρι και το Σεπτέμβριο εν όψει της λήξης της επιδότησης φόρου της αμερικανικής κυβέρνησης κατά 7.500 δολάρια.

Κατά το τρίτο τρίμηνο του έτους, οι πωλήσεις ηλεκτρικών οχημάτων της Ford ενισχύθηκαν κατά 70% σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα της προηγούμενης χρονιάς. Όμως, η αύξηση αυτή μεταφράζεται σε μόλις 30.600 οχήματα που αντιστοιχούν σε λιγότερο από το 6% των συνολικών πωλήσεων αυτοκινήτων της εταιρείας σε ολόκληρη την αμερικανική αγορά.



Παρά το γεγονός ότι η Ford δεν έχει ακόμα ανακοινώσει πωλήσεις ηλεκτρικών οχημάτων για το τέταρτο τρίμηνο του έτους, οι προβλέψεις των αναλυτών και των ειδικών μιλούν για δραματική πτώση.

Αναθεώρηση στρατηγικής και κίνηση προς νέες επενδύσεις

Η Ford, όπως και πολλές άλλες αυτοκινητοβιομηχανίες, επένδυσαν δισεκατομμύρια για την παραγωγή ηλεκτρικών οχημάτων αναμένοντας τις ευνοϊκές ρυθμίσεις της κυβέρνησης Μπάιντεν. Επίσης, ανέμεναν ότι και άλλες Πολιτείες θα ακολουθούσαν το παράδειγμα της Καλιφόρνια και θα απαγόρευαν τις πωλήσεις βενζινοκίνητων οχημάτων μέσα στη δεκαετία που διανύουμε.



Όμως, η νέα κυβέρνηση Τραμπ ακύρωσε όλους τους κανονισμούς για τις εκπομπές άνθρακα, όλες τις επιδοτήσεις για την αγορά ηλεκτρικών οχημάτων και καλεί τις τοπικές κυβερνήσεις των Πολιτειών να ακολουθήσουν το παράδειγμά της.



Οπότε η Ford αναζητά τρόπους να κατευθύνει αυτές τις επενδύσεις σε παραγωγή που δεν θα έχει να κάνει με ηλεκτρικά οχήματα. Μεταξύ άλλων, η αυτοκινητοβιομηχανία θα χρησιμοποιήσει ενεργειακές υποδομές για να καλύψει τις ανάγκες της υψηλής ζήτησης σε data centers.