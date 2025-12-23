Νέα τιμή για το Ford Kuga

Η Ford προχωρά σε μια κίνηση που ανατρέπει τα δεδομένα στην κατηγορία των υβριδικών SUV της μεσαίας κατηγορίας και «μηδενίζει» κάθε άλλοθι για εκείνους που μέχρι και σήμερα δίσταζαν να επιλέξουν το Ford Kuga 2.5L FHEV. Με νέα, ακόμα πιο ελκυστική τιμή, αλλά και ευνοϊκότερο φορολογικό πλαίσιο για τους ιδιώτες οδηγούς όσον αφορά την ετήσια αντικειμενική δαπάνη και τον φόρο πολυτελούς διαβίωσης, το καινοτόμο αυτοφορτιζόμενο υβριδικό SUV της Ford αποκτά τώρα μία ακόμα πιο μοναδική σχέση αξίας, τιμής, ετήσιου κόστους χρήσης και αποδοτικότητας που επαναπροσδιορίσει όσα γνωρίζαμε μέχρι σήμερα στην κατηγορία του. Συγκεκριμένα, με τιμή 31.494€ το Ford Kuga 2.5L FHEV τοποθετείται στα επίπεδα τιμής της βενζινοκίνητης έκδοσης καθιστώντας το ακόμα πιο προσιτό για τους οδηγούς που αναζητούν ένα αποδοτικό, ευρύχωρο και προηγμένο οικογενειακό SUV.

Εκτός από τη νέα τιμή και τα μηδενικά τέλη κυκλοφορίας, το Ford Kuga 2.5L FHEV προσφέρει για πρώτη φορά ετήσια φορολογική επιβάρυνση μόλις 100€, (έναντι 655€ που ήταν έως σήμερα). Ταυτόχρονα, το υβριδικό σύστημα κίνησης εξασφαλίζει εξαιρετικά χαμηλή κατανάλωση 5,3 l/100 km, προσφέροντας έτσι στους πελάτες την δυνατότητα να καλύπτουν κάθε μετακίνησή τους με εντυπωσιακά επίπεδα οικονομίας καυσίμου. Την ίδια στιγμή, προσφέροντας μέγιστη αυτονομία που φτάνει έως και τα 900 km με ένα μόνο γέμισμα του ρεζερβουάρ, το υβριδικό SUV ανατρέπει για μία ακόμα φορά τα δεδομένα τόσο στις καθημερινές μετακινήσεις όσο και στις οικογενειακές εξορμήσεις εκτός πόλης.

Εύκολη απόκτηση με προνομιακή χρηματοδότηση

Με τα απαράμιλλα επίπεδα άνεσης, την κορυφαία ασφάλεια και την προηγμένη τεχνολογία ενός ευρύχωρου και πολυτελούς οικογενειακού SUV, σε συνδυασμό με το χαμηλό κόστος χρήσης που παραπέμπει σε αυτοκίνητο πόλης, το Ford Kuga 2.5L FHEV αναδεικνύεται σε μια από τις πιο συμφέρουσες και προηγμένες προτάσεις της αγοράς - και ταυτόχρονα σε ένα SUV που υιοθετεί τις πιο σύγχρονες και εξηλεκτρισμένες τάσεις της κατηγορίας που αποδεικνύουν ότι η τεχνολογία hybrid μπορεί να είναι προσιτή, αποδοτική και άκρως ελκυστική.

Επιπλέον των παραπάνω, τα προνομιακά χρηματοδοτικά προγράμματα Ford Finance με επιτόκιο από μόλις 0,9%* που προσφέρει η Ford Motor Ελλάς, κάνουν την απόκτηση του Ford Kuga 2.5L FHEV μία εύκολη υπόθεση που σε συνδυασμό με την εργοστασιακή εγγύηση Ford Protect, προσφέρουν σε κάθε νέο ιδιοκτήτη απόλυτη σιγουριά και ηρεμία, και τον απαλλάσσουν από το άγχος των απρόοπτων εξόδων. Έτσι, η μοναδική έννοια για όλους τους πελάτες είναι η προγραμματισμένη μηνιαία δόση – τίποτα περισσότερο

Με προηγμένο full hybrid σύστημα κίνησης

Με το Ford Kuga 2.5L FHEV οι πελάτες δεν χρειάζεται να φορτίζουν οι ίδιοι την μπαταρία, αφού για αυτό φροντίζει το ευφυές υβριδικό σύστημα κίνησης μέσω του προηγμένου συστήματος αναγεννητικής πέδησης και της ικανότητας του ηλεκτροκινητήρα να λειτουργεί αντίστροφα ως γεννήτρια κατά την επιβράδυνση. Επίσης, ο ατμοσφαιρικός κινητήρας μπορεί να τροφοδοτεί και αυτός με ενέργεια την μπαταρία υψηλής τάσης, όταν οι συνθήκες το επιβάλουν.

Με δυνατότητα να κινείται αμιγώς ηλεκτρικά για μεγάλο χρονικό διάστημα και ιδιαίτερα σε αστικό περιβάλλον σε ποσοστό που φτάνει έως και 64%, το Ford Kuga 2.5L FHEV εξοπλίζεται με ένα αυτοφορτιζόμενο υβριδικό σύστημα κίνησης που έχει στον πυρήνα του έναν ατμοσφαιρικό, αλουμινένιο κινητήρα βενζίνης με μεταβλητό χρονισμό, που λειτουργεί στον αποδοτικό κύκλο Atkinson. Αυτός ο κινητήρας συνεργάζεται με έναν τριφασικό και υδρόψυκτο ηλεκτροκινητήρα μόνιμου μαγνήτη, ο οποίος αντλεί ενέργεια από μια υδρόψυκτη -επίσης- μπαταρία ιόντων λιθίου που έχει χωρητικότητα 1,1 kWh και βρίσκεται εγκατεστημένη σε ασφαλές σημείο, χαμηλά στο δάπεδο του οχήματος. Το σύστημα κίνησης του Ford Kuga 2.5L FHEV ελέγχεται μέσω μιας προηγμένης ηλεκτρονικής μονάδας και συνεργάζονται με αυτόματο κιβώτιο CVT για ακόμα καλύτερη αποδοτικότητα καυσίμου και ευκολία οδήγησης σε όλες τις συνθήκες.