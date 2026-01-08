Ford Loyal+: Ανταλλάξτε το παλιό σας Ford με ένα καινούργιο

Η Ford Motor Ελλάς εγκαινιάζει το Ford Loyal+, ένα νέο, αποκλειστικό πρόγραμμα που απευθύνεται σε υφιστάμενους ιδιοκτήτες Ford και έχει στόχο να κάνει την αντικατάσταση του παλιού τους οχήματος με ένα νέο Ford πιο απλή, γρήγορη και προνομιακή από ποτέ.

Το Ford Loyal+ δίνει τη δυνατότητα σε ιδιώτες αλλά και ατομικές επιχειρήσεις να παραδώσουν το υπάρχον Ford όχημά τους σε έναν επίσημο έμπορο και να αποκτήσουν ένα νέο μοντέλο της μάρκας, αξιοποιώντας την αξία ανταλλαγής ως προκαταβολή. Παράλληλα, προσφέρονται ευνοϊκοί όροι χρηματοδότησης ή μίσθωσης, ανάλογα με τις ανάγκες του πελάτη.

Το πρόγραμμα Ford Loyal+ ισχύει για όλα τα νέα επιβατικά μοντέλα της γκάμας Ford, συμπεριλαμβανομένων των Tourneo Connect και Tourneo Courier, και καλύπτει τόσο οχήματα με κινητήρες εσωτερικής καύσης όσο και αμιγώς ηλεκτρικά και απευθύνεται τόσο σε ιδιώτες όσο και σε επιχειρήσεις, ενώ είναι δυνατή ακόμη και η ανταλλαγή ενός επαγγελματικού Ford με επιβατικό όχημα.

Σημαντικά οφέλη για ιδιώτες με άτοκη χρηματοδότηση μέσω της Ford Finance

Για τους ιδιώτες που επιθυμούν να ανανεώσουν το Ford τους, το πρόγραμμα Ford Loyal+ συνοδεύεται από επιτόκιο 0% μέσω της Ford Finance για όλη τη διάρκεια του δανείου. Η ελάχιστη προκαταβολή ξεκινά από 40%, ενώ η διάρκεια χρηματοδότησης μπορεί να φτάσει έως και τους 60 μήνες. Παράλληλα με τα παραπάνω, το νέο όχημα Ford καλύπτεται από την εργοστασιακή εγγύηση Ford Protect, προσφέροντας σταθερότητα, αξιοπιστία και σιγουριά στην καθημερινή χρήση.

Επιπλέον πλεονεκτήματα για ατομικές επιχειρήσεις μέσω της Ford Lease

Για επαγγελματίες με ατομική επιχείρηση, το πρόγραμμα Ford Loyal+ ενισχύεται περαιτέρω μέσω της Ford Lease, με πρόσθετο οικονομικό όφελος, το οποίο μπορεί να αξιοποιηθεί είτε ως μείωση της προκαταβολής, είτε ως χαμηλότερο μηνιαίο μίσθωμα.

Αποκτήστε τώρα το νέο σας Ford με τρία απλά βήματα

Η διαδικασία αξιοποίησης του προγράμματος Ford Loyal+ είναι απλή και συγχρόνως ξεκάθαρη. Οι πελάτες δεν έχουν παρά να επικοινωνήσουν με τον Επίσημο Έμπορο Ford της αρεσκείας τους, να ενημερωθούν για τις προϋποθέσεις1 του προγράμματος, ενώ οι ιδιώτες θα πρέπει να προγραμματίσουν τεχνικό έλεγχο στο όχημα που θέλουν να ανταλλάξουν, σύμφωνα με τη διαδικασία trade-in. Στη συνέχεια, ο έμπορος υποβάλλει την αίτηση για χρηματοδότηση ή μίσθωση προς έγκριση και κατόπιν προχωρά στην παράδοση του νέου οχήματος Ford.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το νέο πρόγραμμα Ford Loyal+, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα του προγράμματος και να απευθυνθούν στο Δίκτυο Επίσημων Εμπόρων Ford σε όλη την Ελλάδα.