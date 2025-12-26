Μία διαφορετική σχολή οδηγών στη Μαδρίτη με Ford Ranger PHEV

Οι πυροσβέστες στη Μαδρίτη έδειξαν σε ομάδες αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών πώς να διαχειρίζονται δύσκολες καταστάσεις κατά την οδήγηση εκτός δρόμου χρησιμοποιώντας το Ford Ranger Plug-in Hybrid (PHEV). Η εκπαίδευση, που έλαβε χώρα στο Ινστιτούτο IFISE στη Μαδρίτη, προσέφερε στους οδηγούς πολύτιμη εμπειρία προκειμένου να μπορέσουν να δοκιμάσουν τις προηγμένες δυνατότητές του plug-in υβριδικού μοντέλου της Ford Pro σε σενάρια τα οποία προσομοιώνουν πραγματικές καταστάσεις αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών.

Οι πυροσβέστες επέλεξαν το Ranger PHEV για να επιδείξουν τεχνικές σε μια σειρά από άλλες υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένης της εθνικής και τοπικής αστυνομίας και του προσωπικού του στρατού. «Είμαστε περήφανοι που το Ranger PHEV επιλέχθηκε για να βοηθήσει στην εκπαίδευση των ομάδων αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών της Μαδρίτης. Αυτές χρειάζονται ένα αξιόπιστο και ικανό όχημα. Το Ranger αποτελεί εδώ και καιρό έναν έμπιστο συνεργάτη για υπηρεσίες σαν και αυτές και αυτό το νέο plug-in υβριδικό μοντέλο θα τους βοηθήσει να λειτουργούν με μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα», δήλωσε ο Jesus Alonso, President & MD, Ford Spain & Portugal.

Το Ranger PHEV προσφέρει την ανθεκτικότητα και την απόδοση εκτός δρόμου για την οποία είναι γνωστό το Ranger, σε συνδυασμό με τη βελτιστοποιημένη αποδοτικότητα ενός υβριδικού συστήματος κίνησης. Αυτή επιλογή επιτρέπει στις ομάδες αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών να επιχειρούν αποτελεσματικά σε απομακρυσμένες περιοχές, διαχειριζόμενες παράλληλα με τον πλέον ενδεδειγμένο τρόπο την κατανάλωση καυσίμου.

Η νέα αυτή πρωτοβουλία έρχεται σε συνέχεια της συνεργασίας της Ford με τις υπηρεσίες αντιμετώπισης εκτάκτων ανάγκης της Μαδρίτης, βασιζόμενη σε μια προηγούμενη εκπαιδευτική συνεδρία στην οποία συμμετείχε ο Παγκόσμιος Πρωταθλητής του WRC, Carlos Sainz, ο οποίος επέδειξε τις υψηλές δυνατότητες του Ranger Raptor στους πυροσβέστες της ισπανικής πόλης.

Η νεότερη εκπαίδευση με το καινοτόμο Ranger PHEV υπογραμμίζει τη συνεχή δέσμευση της Ford να παρέχει προηγμένες και αποτελεσματικές off-road λύσεις στις ομάδες αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών.Στην Ελλάδα το νέο Ford Ranger PHEV προσφέρεται με δωρεάν service για τα επόμενα 6 χρόνια

Η Ford προσφέρει έναν ακόμα λόγο για να αποκτήσει κανείς στην Ελλάδα το νέο Ranger Plug-in Hybrid, καθώς όσοι το επιλέξουν επωφελούνται από την παροχή δωρεάν service για τα επόμενα 6 χρόνια*. Έτσι, όλοι μπορούν τώρα να απολαύσουν την ελευθερία, τη δύναμη αλλά και την ευελιξία του Ranger Plug-in Hybrid, με την συντήρησή του να είναι εξασφαλισμένη από τους ειδικούς της Ford, χωρίς κανένα επιπλέον κόστος για τον πελάτη.

Η κορυφαία για την κατηγορία οικονομία καυσίμου, που φτάνει έως και τα μόλις 3,4 lt/100 km, και το χαμηλό λειτουργικό κόστος, που απορρέει από αυτή και την παροχή δωρεάν service για 6 χρόνια, συνοδεύονται από εξίσου υψηλές δυνατότητες σε επίπεδο επιδόσεων. Για αυτές φροντίζει ο κορυφαίος σε απόδοση κινητήρας βενζίνης 2.3L EcoBoost της Ford, ο οποίος συνδυάζεται με έναν προηγμένο ηλεκτροκινητήρα 75 kW και μια μπαταρία υψηλής τάσης με χωρητικότητα 11,8 kWh, προσφέροντας μέγιστη ισχύ που φτάνει τα 281 PS.

Επίδοση μεγαλύτερη σε σχέση με εκείνη ενός πετρελαιοκίνητου Ranger 3.0L V6 – κορυφαία ροπή 697 Nm και ηλεκτρική αυτονομία έως 50 km με μηδενική κατανάλωση και εκπομπές.