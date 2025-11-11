Συναγερμός στην Ευρώπη: Η Κίνα ελέγχει εξ αποστάσεως τα ηλεκτρικά λεωφορεία που πουλά στην Ευρώπη

Η Ευρώπη μόλις ανακάλυψε άλλη μία δυνητική απειλή προερχόμενη από την Κίνα: τα ηλεκτρικά λεωφορεία.

Τρεις ευρωπαϊκές χώρες έχουν κρούσει την τελευταία εβδομάδα τον κώδωνα του κινδύνου: ο γίγαντας της κινεζικής βιομηχανίας Yutong είναι σε θέση να ακινητοποιήσει εξ αποστάσεως τα ηλεκτρικά οχήματα που πωλούνται και χρησιμοποιούνται στις δημόσιες συγκοινωνίες σε μεγάλες πόλεις της Ευρώπης όπως το Όσλο, η Γλασκώβη και το Παρίσι.

Η πιθανότητα εξ αποστάσεως πειρατείας ολόκληρου του συγκοινωνιακού συστήματος από εξωτερικό παράγοντα είναι, ως εκ τούτου, υπαρκτή. Το Εθνικό Κέντρο Κυβερνοασφάλειας στη Βρετανία έχει ήδη ξεκινήσει ευρεία επιθεώρηση στα εκατοντάδες ηλεκτρικά λεωφορεία που κυκλοφορούν στην περιοχή από το Νότινγχαμ έως τη Γλασκώβη, σύμφωνα με δημοσίευμα των Financial Times της Κυριακής. Το ζητούμενο των ελέγχων των βρετανικών αρχών είναι να εξακριβωθεί εάν ο Νο1 κατασκευαστής στην παγκόσμια βιομηχανία ηλεκτρικών λεωφορείων μπορεί όντως να τα ακινητοποιήσει ή να τα θέσει εκτός λειτουργίας εξ αποστάσεως.

Το Όσλο επιβεβαίωσε πρώτο τις υποψίες

Ήταν γνωστό από καιρό πως οι νέες τεχνολογίες που εφαρμόζονται στα σύγχρονα οχήματα δημιουργούν προβλήματα στον τομέα της κυβερνοασφάλειας. Οι έλεγχοι που έγιναν στα τέλη του περασμένου μήνα στα ηλεκτρικά λεωφορεία που κυκλοφορούν σήμερα στην Ευρώπη επιβεβαίωσαν τα κενά ασφαλείας και την ευαλωτότητα των συστημάτων που τα λειτουργούν. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των ελέγχων που από το καλοκαίρι ξεκίνησε ο Ruter, διαχειριστής των δημοσίων συγκοινωνιών στη νορβηγική πρωτεύουσα ΄Οσλο, ο κινεζικός κατασκευαστής Yutong διαθέτει πρόσβαση στα λεωφορεία από απόσταση, παρέχοντάς του την δυνατότητα να τα ακινητοποιήσει ή να τα καταστήσει ανενεργά. Η Νορβηγία διαθέτει καταγεγραμμένα περίπου 1.350 λεωφορεία εκ των οποίων τα 850 είναι μάρκας Yutong. Η ανακάλυψη των Νορβηγών θέτει εκ νέου στο επίκεντρο τους κινδύνους που απορρέουν από την αυξανόμενη εξάρτηση από τις κινεζικές τεχνολογίες στις κρίσιμες ευρωπαϊκές υποδομές.

«Δεν μπορούν να έχουν τον απόλυτο έλεγχο»

Ο νορβηγικός διαχειριστής των συγκοινωνιών Ruter ανέλυσε δεδομένα από ελέγχους σε δύο λεωφορεία: ένα μοντέλο Yutong που είχε μόλις βγει από το εργοστάσιο και ένα ολλανδικό μοντέλο VDL τριών ετών. Τα οχήματα αποσυναρμολογήθηκαν και ελέγχθηκαν σε υπόγειους χώρους προκειμένου να αποκλειστεί κάθε πιθανότητα πρόσβασης σήματος και να μετρηθούν τα ηλεκτρομαγνητικά τους κύματα.

Η ετυμηγορία: ενώ το ολλανδικό λεωφορείο δεν διαθέτει καμία δυνατότητα ενημέρωσης λογισμικού από απόσταση, το κινεζικό μοντέλο είναι εξοπλισμένο με ένα κουτί που περιέχει κάρτα SIM που «επιτρέπει στον κατασκευαστή απευθείας ψηφιακή πρόσβαση στο όχημα». Η Yutong μπορεί με αυτόν τον τρόπο να ελέγξει μια σειρά από κρίσιμες λειτουργίες σε κάθε λεωφορείο όπως τις ενημερώσεις λογισμικού, την τροφοδοσία της μπαταρίας και την ηλεκτρική τροφοδότηση.

Παρ' όλα αυτά, οι κατασκευαστές ή κυβερνοπειρατές δεν μπορούν να πάρουν τον έλεγχο του λεωφορείου, αλλάζοντας την κατεύθυνσή του, για παράδειγμα, γιατί δεν είναι εξοπλισμένο με κάμερες για να διαβάσουν την πορεία και τα συστήματα σήμανσης.

Οι ειδικοί ανήγγειλαν μέτρα όπως την ανάπτυξη ψηφιακού τείχους προστασίας που θα διασφαλίζουν τον έλεγχο των οχημάτων και αυστηρότερους όρους ασφαλείας που θα αφορούν τις επόμενες παραγγελίες οχημάτων. Η νορβηγική κυβέρνηση, παρά τις αποκαλύψεις, δεν προτίθεται να μποϋκοτάρει τα κινεζικά λεωφορεία εξαιτίας των περιβαλλοντικών της δεσμεύσεων. Από την αρχή του έτους, όλα τα νέα λεωφορεία που αγοράζονται από τη Νορβηγία πρέπει να είναι χωρίς εκπομπές αερίων, δέσμευση που προαναγγέλλει την αύξηση των παραγγελιών κινεζικών ηλεκτρικών λεωφορείων.

Σε 25 ευρωπαϊκές χώρες τα λεωφορεία

Μετά τις αποκαλύψεις και η Δανία ανακοίνωσε πως αναζητεί επειγόντως μέσα για να αντιμετωπίσει αυτό το «κενό ασφαλείας» -όπως το χαρακτηρίζει- για τα 265 λεωφορεία που έχει προμηθευτεί από την Yutong και τα οποία κυκλοφορούν στη χώρα. Σύμφωνα με τον ιστότοπο του κινεζικού γίγαντα, περισσότερα από 700 ηλεκτρικά λεωφορεία έχουν πωληθεί και κυκλοφορούν σε 25 ευρωπαϊκές χώρες, ανάμεσά τους η Ιταλία, η Ισπανία και η Γαλλία. Τα 132 λεωφορεία της Γαλλίας κυκλοφορούν εκτός από το Παρίσι, σε Στρασβούργο, Λυών, Τουλούζη και Μασσαλία. Σε ερώτημα του ιστότοπου France 24, το γαλλικό Υπουργείο Μεταφορών απάντησε πως δεν έχει γίνει κανένας έλεγχος στα οχήματα της Yutong «μέχρι σήμερα».

Αρκετά ευρωπαϊκά μέσα ενημέρωσης ζήτησαν σχολιασμό από τους εκπροσώπους της βιομηχανίας Yutong οι οποίοι δεν ανταποκρίθηκαν άμεσα. Σε δήλωση που δημοσίευσε ο Guardian, ο κατασκευαστής δηλώνει πως «συμμορφώνεται πιστά με τους νόμους και τις ρυθμίσεις των χωρών στις οποίες κυκλοφορούν τα οχήματά του».

