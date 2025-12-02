Ο ΕΟΦ ανακαλεί παρτίδες φαρμάκου για τη στηθάγχη

Την ανάκληση των παρτίδων του φαρμακευτικού προϊόντος TEZULIX PR ζητά ο ΕΟΦ. Ειδικότερα, σε ανακοίνωσή του, ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων επισημαίνει ότι ανακαλούνται οι παρτίδες όπως φαίνονται στον παρακάτω πίνακα:

Ο ΕΟΦ αποφάσισε την ανάκληση του εν λόγω φαρμάκου - που χρησιμοποιείται κυρίως για την αντιμετώπιση της στηθάγχης - «λόγω προβλημάτων που προέκυψαν κατά την μετάβαση από την πώληση των τεμαχίων του προϊόντος που φέρουν ταινίες γνησιότητας στην πώληση αυτών που φέρουν κωδικό QR».

Τονίζεται επίσης ότι οι εν λόγω παρτίδες δεν φέρουν κανένα ποιοτικό πρόβλημα.

Η απόφαση του ΕΟΦ εκδίδεται με σκοπό να ενισχύσει την εθελοντική ανάκληση που έχει ξεκινήσει η εταιρεία. Η εταιρεία ΚΡΚΑ Ελλάς Ε.Π.Ε.. ως υπεύθυνος του προϊόντος στην Ελλάδα, οφείλει να επικοινωνήσει άμεσα με τους πελάτες της, προκειμένου να το αποσύρουν από την αγορά.

Τα παραστατικά της ανάκλησης πρέπει να τηρούνται για διάστημα τουλάχιστον πέντε (5) ετών και να τίθενται υπόψη του ΕΟΦ, εφόσον ζητηθούν, καταλήγει ο οργανισμός στην ανακοίνωσή του.