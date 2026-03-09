Τα συμπληρώματα μελατονίνης μπορούν να προκαλέσουν καρδιακή ανεπάρκεια

Μια πρόσφατη ανάλυση σε περισσότερους από 130.000 ενήλικες με αϋπνία από διάφορες χώρες έδειξε ανησυχητική σύνδεση μεταξύ της μακροχρόνιας χρήσης μελατονίνης και της καρδιακής υγείας. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν στην Αμερικανική Καρδιολογική Εταιρεία, οι άνθρωποι που έπαιρναν συμπλήρωμα για πάνω από ένα χρόνο είχαν σχεδόν διπλάσιο κίνδυνο να πεθάνουν από οποιαδήποτε αιτία και 89% υψηλότερο κίνδυνο καρδιακής ανεπάρκειας σε διάστημα πέντε ετών, σε σύγκριση με όσους δεν τη χρησιμοποιούσαν.

Οι ερευνητές τονίζουν ότι τα αποτελέσματα είναι προκαταρκτικά και δεν ακυρώνουν τις τρέχουσες οδηγίες υγείας. Δεν σημαίνει ότι η μελατονίνη προκαλεί άμεσα καρδιακά προβλήματα, αλλά υπογραμμίζει την ανάγκη για περαιτέρω μελέτες σχετικά με την ασφαλή διάρκεια χρήσης της. Η μελατονίνη θεωρείται γενικά ασφαλής για βραχυχρόνια χρήση, συνήθως για 1–2 μήνες, σε άνδρες και γυναίκες που δεν είναι έγκυες ή δεν θηλάζουν. Οι πληροφορίες για τις επιπτώσεις της μακροχρόνιας λήψης παραμένουν περιορισμένες, παρά το ότι είναι το τέταρτο πιο δημοφιλές φυσικό προϊόν στις ΗΠΑ.

Ο ρόλος της μελατονίνης

Η μελατονίνη είναι μια ορμόνη που παράγεται φυσιολογικά από τον εγκέφαλο και ρυθμίζει το εσωτερικό ρολόι του σώματος. Τα συμπληρώματα προσφέρουν μια τεχνητή έκδοση αυτής της ορμόνης, που βοηθά κάποιους ανθρώπους να αποκοιμηθούν και να διατηρήσουν τον ύπνο τους. Στις ΗΠΑ διατίθεται ελεύθερα χωρίς συνταγή, πράγμα που σημαίνει ότι πολλοί τη χρησιμοποιούν χωρίς ιατρική καθοδήγηση, τόσο ως προς τη δοσολογία όσο και ως προς τη διάρκεια χρήσης. Σε χώρες όπως το Ηνωμένο Βασίλειο, αντίθετα, η μελατονίνη διατίθεται μόνο με ιατρική συνταγή, γεγονός που καθιστά τη μακροχρόνια λήψη πιο ελεγχόμενη.

Τι έδειξαν οι αναλύσεις

Μια δευτερογενής ανάλυση της ίδιας μελέτης αποκάλυψε ότι όσοι έπαιρναν μελατονίνη για περισσότερο από έναν χρόνο είχαν 3,5 φορές μεγαλύτερο κίνδυνο νοσηλείας λόγω καρδιακής ανεπάρκειας σε σχέση με όσους δεν τη χρησιμοποιούσαν. Επιπλέον, ο κίνδυνος θανάτου από οποιαδήποτε αιτία αυξήθηκε από 4,3% σε 7,8% μεταξύ των δύο ομάδων. Παρότι τα στοιχεία είναι ανησυχητικά, η μελέτη βασίστηκε σε συνταγές και όχι σε άμεση επιβεβαίωση χρήσης από τους συμμετέχοντες. Έτσι, η ομάδα ελέγχου πιθανώς περιλάμβανε άτομα που έπαιρναν μελατονίνη χωρίς συνταγή, ειδικά στις ΗΠΑ.

Τα συμπεράσματα της μελέτης

Η έρευνα υπογραμμίζει ότι τα φυσικά συμπληρώματα δεν είναι πάντα αθώα. Ο ρόλος τους στη ρύθμιση του ύπνου είναι σημαντικός, αλλά η συχνή ή μακροχρόνια πρόσληψη χωρίς ιατρική παρακολούθηση μπορεί να κρύβει κινδύνους. Ειδικά όταν η μελατονίνη λαμβάνεται χωρίς καθοδήγηση και η περιοδική αξιολόγηση της καρδιακής λειτουργίας θεωρούνται απαραίτητες. Τα αποτελέσματα της μελέτης, αν και προκαταρκτικά, ενισχύουν την ανάγκη για ενημέρωση του κοινού και για μελλοντική έρευνα που θα προσδιορίσει την ασφαλή διάρκεια χρήσης της μελατονίνης.