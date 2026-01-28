Δυστύχημα ΠΑΟΚ: «Σε σταθερή κατάσταση ο ένας τραυματίας, επιφανειακά τραύματα οι άλλοι δύο» (vid)

Η Ελλάδα πενθεί μετά το πολύνεκρο δυστύχημα με τους φιλάθλους του ΠΑΟΚ στη Ρουμανία. Οι εικόνες συγκλονίζουν και οι επίσημες αναφορές κάνουν λόγο για 7 νεκρούς.

Στο βαν, το οποίο συγκρούστηκε με το φορτηγό επέβαιναν συνολικά 10 φίλαθλοι, οι 3 εκ των οποίων νοσηλεύονται σε κοντινό νοσοκομείο.

Για την κατάσταση των τραυματιών μίλησε ο διευθυντής του νοσοκομείου της Τιμισοάρα, Ντορέλ Σάντετς στην τηλεόραση του MEGA, αναφέροντας πως η κατάσταση του ενός σταθεροποιείται βαθμιαία, καθώς και πως οι άλλοι δύο τραυματίες έχουν υποστεί κατάγματα, όμως βρίσκονται σε καλή κατάσταση.

Δήλωσε πως μπορούν να μεταφερθούν στην Ελλάδα για να νοσηλευτούν, όμως προέχει η ευημερία τους και έκλεισε υπογραμμίζοντας πως η προσφορά των φιλάθλων που προσέγγισαν το νοσοκομείο ήταν συγκινητική, εξαίροντας τους οπαδούς για τον ανθρώπινο χαρακτήρα τους.

Σχετικά με την κατάσταση των τραυματιών: «Έχουμε τρεις ασθενείς, ο ένας έχει εισαχθεί στην εντατική, γιατί έχει πολλαπλά κατάγματα και έχει υποστεί πρόβλημα στους πνεύμονες. Αλλά, η κατάσταση του έχει σταθεροποιηθεί, έχει συνείδηση και δε βρίσκεται πλέον σε κώμα. Δε χρειάζεται διασωλήνωση, μόνο λίγο οξυγόνο, μέσα από τη μάσκα που φοράει στο πρόσωπό του. Δεν είναι σε κρίσιμη κατάσταση και ευελεπιστούμε πως τις επόμενες ημέρες θα είναι ακόμα καλύτερα.

Έχουμε ακόμη δύο ασθενείς, οι οποίοι είναι σε καλύτερη κατάσταση. Τα χτυπήματα τους είναι επιφανειακά, όμως ο ένας από αυτούς έχει πρόβλημα από χτύπημα στη λεκάνη, είναι σε πλήρη συνείδηση. Ο άλλος έχει υποστεί κακώσεις στη σπονδυλική στήλη και διεξάγονται εξετάσεις για τυχόν νευρολογικά προβλήματα».

Σχετικά με την νοσηλεία τους στη Ρουμανία και το ενδεχόμενο να μεταφερθούν στην Ελλάδα: «Μίλησα μόλις στο τηλέφωνο με τον Πρέσβη της Ελλάδας στη Ρουμανία, έρχεται από το Βουκουρέστι στην Τιμισοάρα, θα έρθει απευθείας στο νοσοκομείο για να υπάρξει μία πρώτη επαφή με τους ασθενείς και αύριο το πρωί θα αξιολογήσουμε την κατάστασή τους, ώστε να αποφασίσουμε για τα επόμενα βήματα.

Θα μπορούσανε να νοσηλευτόυνε στην Ελλάδα, αλλά θα πρέπει να ισορροπήσουμε τα οφέλη της μεταφοράς τους. Έχουμε μεταφέρει ασθενείς σε πολύ χειρότερη κατάσταση, η τεχνολογία μας επιτρέπει να μεταφερθούν με ασφάλεια, αλλά πρέπει να διαφυλάξουμε την ευημερία τους, γιατί μπορεί να ταλαιπωρηθούν πολύ αν μετακινηθούν, καθώς έχουν υποστεί κατάγματα. Όλα αυτά, μόνον εφόσον σιγουρευτούμε πως η κατάστασή τους είναι σταθερή».

Για τους φιλάθλους που προσέγγισαν το νοσοκομείο: «Πολλοί φίλαθλοι έχουν υποστεί σοκ, όμως έχουν έρθει στην πόλη, ήρθαν στο νοσοκομείο και κάνουν δωρεές. Είναι μεγάλος ο αριθμός των οπαδών, που προσφέρθηκαν να δώσουν αίμα. Ευτυχώς, όμως δεν χρειάζεται. Είναι συγκινητική πάντως η γενναιοδωρία τους. Θέλω να το αναφέρω, γιατί πρόκειται για μία πράξη ανθρώπινης αλληλεγγύης».