Οι τραγωδίες που στιγμάτισαν τον ελληνικό αθλητισμό - Από τη Θύρα 7 στα Τέμπη και τη Ρουμανία

Η 27η Ιανουρίου του 2026 θα μείνει χαραγμένη στην ιστορία ως μία από τις πιο «μαύρες» ημέρες στην ιστορία του ελληνικού αθλητισμού. Οι εικόνες από το πολύνεκρο τροχαίο δυστύχημα με τους 7 αδικοχαμένους φιλάθλους του ΠΑΟΚ έκαναν το γύρο της Ευρώπης, με τον κόσμο του αθλητισμού να σπεύδει να συλλυπηθεί τις οικογένειες των θυμάτων.

Η ανείπωτη τραγωδία στο οδικό δίκτυο της Ρουμανίας, ωστόσο, δεν είναι η μοναδική στα χρονικά του εθνικού ποδοσφαίρου. Η κοινότητα του ελληνικού αθλητισμού έχει υποφέρει, παρακολουθώντας με δακρυσμένα μάτια στιγμές, που καθήλωσαν το κοινό και γράφτηκαν στην ιστορία για την τραγικότητά τους.

Η τραγωδία στη Θύρα 7 του σταδίου «Καραϊσκάκης»

Το ημερολόγιο έγραφε 8 Φεβρουαρίου του 1981. Ο Ολυμπιακός υποδέχθηκε την ΑΕΚ για την 20η αγωνιστική του πρωταθλήματος και το στάδιο «Καραϊσκάκης» φιλοξένησε περισσότερους από 35 χιλιάδες φιλάθλους (35.450 εισιτήρια).

Τον αγώνα παρακολούθησαν οπαδοί και των δύο ομάδων, χωρίς ωστόσο να προκληθούν επεισόδια. Η ατμόσφαιρα ήταν γιορτινή και τίποτα δεν προμήνυε την τραγωδία που επρόκειτο να ακολουθήσει.

Ο Ολυμπιακός ήταν καταιγιστικός και επικράτησε της «Ένωσης» με σκορ 6-0. Απόλυτος πρωταγωνιστής για τους Πειραιώτες, ο Γαλάκος, ο οποίος σκόραρε τρία γκολ, πανηγύριζοντας χατ-τρικ.

Οι φίλαθλοι του Ολυμπιακού θέλοντας να γιορτάσουν τη μεγαλειώδη νίκη εναντίον της ΑΕΚ, η οποία τους έφερνε πιο κοντά στην κατάκτηση του πρωταθλήματος, επιχείρησαν να κατέβουν τα σκαλιά της Θύρας 7, για να αποθεώσουν τους ποδοσφαιριστές της ομάδας τους.

Φτάνοντας, όμως στην έξοδο, συνειδητοποίησαν πως η πόρτα που οδηγούσε στον αγωνιστικό χώρο ήταν κλειστή. Εγκλωβίστηκαν στα κακοχτισμένα σκαλιά, βρέθηκαν ανάμεσα στα κιγκλιδώματα, την κλειστή πόρτα και το πλήθος που ερχόταν κάτα πάνω τους και τους καταπλάκωσε, με 21 από αυτούς να γνωρίζουν βίαιο θάνατο.

Πρωτοσέλιδο εφημερίδας την ημέρα μετά την τραγωδία της Θύρας 7. Eurokinissi.

Η Αστυνομία διερεύνησε τα γεγονότα της τραγωδίας και παρά το γεγονός πως οι αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν στο δικαστήριο πως δεν τηρήθηκαν τα απαιτούμενα μέτρα, κανείς από τους υπεύθυνους ασφαλείας του σταδίου δεν οδηγήθηκε στη φυλακή. Το Εφετείο τους αθώωσε, με τους συγγενείς των θυμάτων να δηλώνουν μετά τη δίκη πως «το αίμα των παιδιών μας θα σας πνίξει».

Τα 21 θύματα της «Θύρας 7» ήταν ηλικίας 14 έως 40 ετών. Η υπόθεση συγκλόνισε το πανελλήνιο, το οποίο παρακολουθούσε συντετριμμένο τα ρεπορτάζ των δημοσιογράφων της εποχής, με τις εικόνες από το Τζάνειο νοσοκομείο, στο οποίο μεταφέρθηκαν οι τραυματίες, να σοκάρουν.

Η ΠΑΕ Ολυμπιακός διοργανώνει ετήσιο μνημόσυνο κάθε 8η Φεβρουαρίου, τιμώντας τους νεκρούς φιλάθλους της ομάδας.

Ο 19χρονος Παναγιώτης Κατσούρης

Ο Παναγιώτης Κατσούρης, ο «αιώνιος έφηβος» της ομάδας του ΠΑΟΚ, αποτέλεσε το μεγαλύτερο ταλέντο των «ασπρόμαυρων» της δεκαετίας του 1990. Σε ηλικία 19 ετών, είχε ήδη πραγματοποιήσει το επαγγελματικό του ντεμπούτο, κερδίζοντας τις εντυπώσεις, αλλά και τη συμπάθεια των οργανωμένων οπαδών του ΠΑΟΚ.

Έφτασε στον «Δικέφαλο» το 1996 από τη Νάουσα και σε μόλις 1,5 χρόνο κατόρθωσε να εξασφαλίσει μία θέση βασικού ανάμεσα στους «μεγάλους». Συνολικά, κατέγραψε με τη φανέλα του ΠΑΟΚ 29 συμμετοχές και 3 γκολ.

Όμως, σε ηλικία 22 ετών, πάνω στο άνθος της ηλικίας του, αλλά και της ποδοσφαιρικής του καριέρας, προδόθηκε από το μεγάλο του πάθος: τα αυτοκίνητα.

Το ημερολόγιο έγραφε 9 Φεβρουαρίου του 1998. Ο 22χρονος ταλαντούχος αριστερός οπισθοφύλακας, είχε μόλις ολοκληρώσει έναν αγώνα 5Χ5 μαζί με φίλους και κατευθυνόταν στο σπίτι του. Η μοίρα όμως του επιφύλασσε άλλα σχέδια...

Έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου, που οδηγούσε, λόγω της ολισθηρότητας του δρόμου και άφησε την τελευταία του πνοή στην άσφαλτο, φορώντας στο στήθος τη φανέλα με τον «Δικέφαλο αετό».

Ο πρπονητής του ΠΑΟΚ, Άγγελος Αναστασιάδης καταθέτει στεφάνι στη μνήμη του αδικοχαμένου Παναγιώτη Κατσούρη. Eurokinissi

Η είδηση συντάραξε τους φιλάθλους του ΠΑΟΚ, οι οποίοι του αφιέρωσαν το εξώφυλλο της εφημερίδας «ΠΑΟΚΤΣΗΣ» και φώναξαν ρυθμικά το σύνθημα «Κατσούρη ζεις, για πάντα ΠΑΟΚτσής».

Από το 2009, η ΠΑΕ ΠΑΟΚ διοργανώνει εις μνήμην του το ετήσιο Τουρνουά Ακαδημιών «Παναγιώτης Κατσούρης».

Η επίθεση με μολότοφ στο αυτοκίνητο των οπαδών του ΠΑΟΚ

Ο ΠΑΟΚ έφτασε στον τελικό του Κυπέλλου Μπάσκετ το 1991 κόντρα στον Πανιώνιο, με τον κόσμο του στο πλευρό του. Οι εκδρομείς από τη Θεσσαλονίκη κατέκλυσαν τις εξέδρες του ΣΕΦ, δημιουργώντας μοναδική ατμόσφαιρα.

Ο Πανιώνιος, βέβαια με πρωταγωνιστή τον Φάνη Χριστοδούλου επικράτησε των «ασπρόμαυρων» με σκορ 73-70, όμως τα δυσάρεστα νέα για τους οπαδούς του «Δικεφάλου» δε σταμάτησαν εκεί.

Την ώρα που οι φιλοξενούμενοι οπαδοί επέστρεφαν με τα λεωφορεία, ένα ΙΧ, στο οποίο επέβαιναν 4 φίλαθλοι της ομάδας δέχθηκε αναίτια επίθεση με μολότοφ.

Οι πληροφορίες της εποχής αναφέρουν πως οι φίλαθλοι που βρίσκονταν μέσα στο αυτοκίνητο, έβγαλαν ένα κασκόλ της ομάδας από το παράθυρο, στο ύψος του Αγίου Στεφάνου. Τότε, ένας κουκουλοφόρος, ο οποίος παρακολουθούσε την πορεία του αυτοκινήτου, πέταξε μία μολότοφ στο όχημα.

Το ΙΧ έπιασε αμέσως φωτιά. Ο οδηγός, μαζί με τον συνοδηγό κατόρθωσαν την τελευταία στιγμή να απεγκλωβιστούν από το αυτοκίνητο, εχόντας βέβαια υποστεί σοβαρά εγκαύματα.

Οι δύο συνεπιβάτες τους, όμως, δεν είχαν την ίδια τύχη. Δεν μπόρεσαν να βγούνε από το ΙΧ και γνώρισαν απάνθρωπο θάνατο, καθώς κάηκαν ζωντανοί.

Ονομάζονταν Ευθύμιος Λιάκας (21 ετών) και Κώστας Ντόλιας (25 ετών).

InTime

Οι Σύνδεσμοι Φιλάθλων ΠΑΟΚ, για να τιμήσουν τη μνήμη τους έχουν τοποθετήσει στη Θύρα 1 του γηπέδου της Τούμπας, μία μαρμάρινη επιγραφή, η οποία αναγράφει «Η φωτιά δε μπορεί να αγγίξει την ψύχη, είστε μαζί μας στην κερκίδα».

Το λεωφορείο των οπαδών του ΠΑΟΚ που αναποδογύρισε στα Τέμπη

Ήταν 3 Οκτωβρίου του 1999 όταν ο ΠΑΟΚ ταξίδευε στην Αθήνα για τον εκτός έδρας αγώνα εναντίον του Παναθηναϊκού.

Την αποστολή της ομάδας ακολούθησαν περίπου 3.500 φίλαθλοι των «ασπρόμαυρων», οι οποίοι ναύλωσαν 60 πούλμαν για να δώσουν δυναμικό «παρών» υποστηρίζοντας την προσπάθεια των αθλητών του Δικεφάλου.

Ο ΠΑΟΚ, παρά το γεγονός πως ήταν κατώτερος του Παναθηναϊκού, κατόρθωσε να αποχωρήσει από το Ολυμπιακό Στάδιο με την ισοπαλία. Ο Γιάννης Γκούμας άνοιξε το σκορ για τους «πράσινους», όμως ο Τζο Νάγκμπε, από τη Λιβερία, έγραψε το 1-1 για τους φιλοξενούμενους στο 78ο λεπτό της μεγάλης αναμέτρησης.

Το αποτέλεσμα έφερε ικανοποίηση στους οπαδούς από τη Θεσσαλονίκη, οι οποίοι αναχώρησαν από την Αθήνα χωρίς προβλήματα.

Ωστόσο, περίπου 2 χιλιόμετρα πριν την είσοδο στην Κοιλάδα των Τεμπών, ένα από τα λεωφορεία, το οποίο μετέφερε κατά κύριο λόγο οπαδούς από τον Σύνδεσμο Φιλάθλων Κορδελιού, συγκρούστηκε με διερχόμενο όχημα, όταν αποπειράθηκε να κάνει προσπέραση, αναποδογύρισε και έπεσε σε χαράδρα.

Ο απολογισμός του δυστυχήματος ήταν τραγικός. 33 άνθρωποι τραυματίστηκαν και συνολικά 6 οπαδοί του ΠΑΟΚ «έφυγαν» από τη ζωή, όπως επίσης και ο ιδιοκτήτης του λεωφορείου.

Οι άτυχοι φίλαθλοι του ΠΑΟΚ ήταν ηλικίας 17 έως 25 ετών. H είδηση της τραγωδίας σκόρπισε θλίψη στην πόλη και τον κόσμο της ομάδας, που πραγματοποιεί κάθε χρόνο μνημόσυνο στη μνήμη των αδικοχαμένων συνοπαδών του «Δικεφάλου».

Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ έχει αναγείρει μνημείο εις μνήμην των οπαδών, που σκοτώθηκαν στα Τέμπη, μπροστά από τη Θύρα 4 του γηπέδου της Τούμπας.

Eurokinissi

Η ανείπωτη τραγωδία στη Ρουμανία

Φτάνοντας στο σήμερα, και ενώ οι μνήμες από την τραγωδία των Τεμπών παραμένουν ακόμα «νωπές» στη συνείδηση των οπαδών του ΠΑΟΚ, μία ανείπωτη τραγωδία έφτασε για να βυθίσει εκ νέου τον φίλαθλο κόσμο της ομάδας στην οδύνη.

Το μεσημέρι της Δευτέρας (27/01), 7 φίλαθλοι της ομάδας σκοτώθηκαν σε τροχαίο δυστύχημα στη Ρουμανία, πηγαίνοντας στη Γαλλία για να παρακολουθήσουν την προσπάθεια των ποδοσφαιριστών του Λουτσέσκου εναντίον της Λιλ.

Φωτο: opiniatimisoarei.ro

Οι εικόνες από το δυστύχημα κόβουν την ανάσα. Το βαν, το οποίο είχαν ναυλώσει, καρφώθηκε με δύναμη πάνω στο διερχόμενο φορτηγό. Από τους συνολικά 10 επιβαίνοντες, μόλις 3 είναι ακόμα ζωντανοί και νοσηλεύονται σε κοντινό νοσοκομείο.

Οι υπόλοιποι, ακολουθήσαν το αιώνιο ταξίδι. Εκεί, όπου θα συναντήσουν τους «6» των Τεμπών, μαζί με όλους τους υπόλοιπους ανιδιοτελείς υπηρέτες της ασπρόμαυρης ιδέας, που έφυγαν από τη ζωή, φωνάζοντας αγκαλιασμένοι τα συνθήματα της αγαπημένης τους ομάδας...