Ολυμπιακός: Tο ποδοσφαιρικό τμήμα στο μνημόσυνο για τα θύματα της Θύρας 7 (pics)

Σύσσωμο το ποδοσφαιρικό τμήμα και η οικογένεια του Ολυμπιακού τίμησαν το μεσημέρι του Σαββάτου τη μνήμη των 21 θυμάτων που έχασαν τη ζωή τους στις 8 Φεβρουαρίου 1981.

Σαράντα πέντε χρόνια μετά την αποφράδα εκείνη ημέρα του αγώνα με την ΑΕΚ, διοίκηση, αθλητές και φίλαθλοι απέδωσαν φόρο τιμής στις αδικοχαμένες ψυχές.

Άνθρωποι από όλα τα τμήματα των Πειραιωτών βρέθηκαν στο μνημόσυνο, με τον Βαγγέλη Μαρινάκη, τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, τον Κώστα Καραπαπά, τους ποδοσφαιριστές του Ολυμπιακού, τον Γιώργο Μπαρτζώκα, τους αδερφούς Αγγελόπουλους και αρκετούς παίκτες της ομάδας μπάσκετ, να βρίσκονται εκεί.