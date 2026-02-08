Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός: Ράγισαν καρδιές πριν τη σέντρα στη μνήμη των θυμάτων της Θύρας 7

Συμπληρώθηκαν 45 χρόνια από την αποφράδα ημέρα του Φεβρουαρίου του 1981, όταν 21 φίλαθλοι έχασαν άδικα τη ζωή τους στην τραγωδία της Θύρας 7, μια από τις πιο μαύρες σελίδες στην ιστορία του ελληνικού αθλητισμού.

Λίγο πριν από τη σέντρα του ντέρμπι Ολυμπιακός - Παναθηναϊκόςστο «Γ. Καραϊσκάκης» (8/2, 21:00), προβλήθηκε στα matrix του γηπέδου ένα συγκινητικό βίντεο αφιερωμένο στα θύματα της τραγωδίας. Η ατμόσφαιρα στο φαληρικό γήπεδο ήταν ιδιαίτερα φορτισμένη, με τον κόσμο να τιμά με σεβασμό τη μνήμη των 21 αδικοχαμένων.

Σε μια κίνηση υψηλού συμβολισμού και ανθρώπινης αξιοπρέπειας, πριν από την έναρξη της αναμέτρησης, οι ποδοσφαιριστές του Παναθηναϊκού άφησαν από ένα λευκό τριαντάφυλλο στη Θύρα 7, αποτίοντας φόρο τιμής στα θύματα της τραγωδίας.

🕊️ Δίχως χρώματα, δίχως έχθρες! 👏 Σύσσωμη η αποστολή των «πράσινων» άφησε λουλούδια στο μνημείο για τα θύματα της «Θύρας 7» και εισέπραξαν το χειροκρότημα των «ερυθρόλευκων» οπαδών! pic.twitter.com/YcDUbuKvTE — Athletiko (@athletiko_gr) February 8, 2026

Eurokinissi