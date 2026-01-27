Τραγωδία δίχως τέλος: Οπαδός του ΠΑΟΚ πέθανε από καρδιά μόλις έμαθε για το δυστύχημα στη Ρουμανία

Ο εφιάλτης που ξεκίνησε στην άσφαλτο της Ρουμανίας φαίνεται πως δεν έχει τελειωμό για την οικογένεια του «Δικεφάλου». Λίγες ώρες μετά την είδηση του πολύνεκρου τροχαίου, ένας 54χρονος υποστηρικτής της ομάδας από τη Λάρισα έχασε τη ζωή του από ανακοπή καρδιάς, όταν και έμαθε για το δυστύχημα στη Ρουμανία

Ο άτυχος άνδρας, ο οποίος ήταν ιδιαίτερα ενεργός στις τάξεις των φιλάθλων, αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας και επρόκειτο να υποβληθεί σε προγραμματισμένη καρδιολογική επέμβαση εντός των επόμενων ημερών. Ωστόσο, η καρδιά του δεν άντεξε το βάρος των τραγικών νέων. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 54χρονος κατέρρευσε τη στιγμή που έμαθε πως ανάμεσα στα θύματα του δυστυχήματος στο Λουγκόι βρισκόταν και ένα πρόσωπο από τον στενό φιλικό του κύκλο.