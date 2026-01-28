Θρήνος για το τροχαίο στη Ρουμανία: Πώς σκοτώθηκαν οι 7 οπαδοί του ΠΑΟΚ - Η κατάσταση των τραυματιών

Στο πένθος έχει βυθιστεί η χώρα μετά τον τραγικό θάνατο επτά οπαδών του ΠΑΟΚ, οι οποίοι έχασαν τη ζωή τους σε φρικτό τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε κοντά στην Τιμισοάρα της Ρουμανίας.

Το βαν στο οποίο επέβαιναν οι φίλαθλοι, όλοι νεαρής ηλικίας, εξετράπη στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας κατά τη διάρκεια προσπέρασης και συγκρούστηκε μετωπικά με νταλίκα, με τη σύγκρουση να είναι σφοδρότατη. Έξι από τους επιβάτες σκοτώθηκαν ακαριαία, ενώ ένας ακόμη υπέκυψε στα τραύματά του κατά τη μεταφορά του στο νοσοκομείο.

Στο όχημα επέβαιναν συνολικά δέκα άτομα. Τρεις φίλαθλοι τραυματίστηκαν σοβαρά και νοσηλεύονται, με τους δύο να φέρουν κατάγματα στη σπονδυλική στήλη, ενώ η κατάσταση του τρίτου κρίνεται συγκριτικά καλύτερη.

Πήγαιναν στη Λυών για να δουν τον ΠΑΟΚ

Οι άτυχοι φίλαθλοι είχαν ξεκινήσει τα ξημερώματα της Τρίτης 27 Ιανουαρίου το ταξίδι τους με προορισμό τη Λυών, όπου ο ΠΑΟΚ επρόκειτο να αγωνιστεί την Πέμπτη σε ευρωπαϊκή αναμέτρηση για το Europa League. Το δυστύχημα σημειώθηκε λίγο πριν τη μία το μεσημέρι, στον αυτοκινητόδρομο DN6–E70, έναν από τους βασικούς οδικούς άξονες της δυτικής Ρουμανίας, λίγα χιλιόμετρα μετά την Καρασέβες.

Οι επιβαίνοντες του βαν κατάγονταν από περιοχές της κεντρικής και βόρειας Ελλάδας, μεταξύ αυτών η Αλεξάνδρεια Ημαθίας, η Κατερίνη και η Θεσσαλονίκη.

Στο νοσοκομείο της Τιμισοάρα, όπου μεταφέρθηκαν οι τραυματίες αλλά και οι σοροί των θυμάτων, βρίσκονται από τις πρώτες ώρες της τραγωδίας ο Έλληνας πρόξενος και διερμηνέας της ελληνικής πρεσβείας, προκειμένου να παράσχουν προξενική συνδρομή και να συντονίσουν τις διαδικασίες ταυτοποίησης και επαναπατρισμού των θυμάτων σε συνεργασία με τις ρουμανικές Αρχές.

Στη Ρουμανία μετέβησαν επίσης εκπρόσωποι της ΠΑΕ ΠΑΟΚ, ενώ στη Θεσσαλονίκη οι σημαίες στο γήπεδο της Τούμπας κυματίζουν μεσίστιες, σε ένδειξη πένθους για την ανείπωτη τραγωδία που συγκλόνισε την οικογένεια του συλλόγου και το ελληνικό ποδόσφαιρο.

Αισιοδοξία για τους τρεις τραυματίες

Την ίδια ώρα, αισιόδοξες είναι οι εκτιμήσεις των γιατρών στο νοσοκομείο της Τιμισοάρα για την κατάσταση των τριών τραυματιών από το πολύνεκρο τροχαίο που συνέβη χθες, Τρίτη, 27 Ιανουαρίου, στον αυτοκινητόδρομο Ε-70 έξω από την πόλη Λούγκοζ. Αυτό το μήνυμα αποκόμισε η πρέσβης της Ελλάδας στη Ρουμανία Λιλή Γραμματίκη η οποία επισκέφτηκε, το βράδυ της Τρίτης, το νοσοκομείο και ενημερώθηκε από την διεύθυνση για την υγεία των τριών τραυματιών.

«Ενημερώθηκα από τους γιατρούς και τον διευθυντή του νοσοκομείου και η κατάστασή τους είναι σταθερή. Ένας τραυματίας είναι σε αρκετά καλή κατάσταση και ένας βρίσκεται στην εντατική αλλά όλοι έχουν καλή, θετική πρόγνωση και δεν χρειάζονται αίμα. Μέσα σ' αυτήν την τραγωδία όλα αυτά ακούγονται κάπως αισιόδοξα» δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ η πρέσβης της Ελλάδας στη Ρουμανία.

Η ίδια ανέφερε ότι ο τραυματίας που είναι στην εντατική δεν είναι διασωληνωμένος αλλά βρίσκεται υπό τεχνική νάρκωση. Σήμερα, Τετάρτη, όπως είπε, θα βγουν όλα τα αποτελέσματα των εξετάσεων και οι γιατροί θα αποφασίσουν αν θα πρέπει να γίνει κάποια χειρουργική επέμβαση.

«Η ταυτοποίηση των νεκρών δεν έχει ολοκληρωθεί»

Η κ. Γραμματίκη ανέφερε παράλληλα ότι η πρεσβεία βρίσκεται σε συνεργασία με τις ρουμανικές αρχές για τον επαναπατρισμό των νεκρών, τα πτώματα των οποίων βρίσκονται στο νεκροτομείο της πόλης Λούγκος. «Η ταυτοποίηση των νεκρών δεν έχει ολοκληρωθεί όταν αυτό θα συμβεί θα κινήσουμε την διαδικασία μεταφοράς στην Ελλάδα» δήλωσε η Ελληνίδα πρέσβης. Τόνισε ότι τα ονόματα των νεκρών είναι γνωστά, έχουν ενημερωθεί οι συγγενείς τους αλλά δεν θα δοθούν στην δημοσιότητα πριν ολοκληρωθεί η διαδικασία της ταυτοποίησης.

Το βράδυ της Τρίτης εκατοντάδες οπαδοί του ΠΑΟΚ έφτασαν με πέντε λεωφορεία στην Τιμισοάρα, και συγκεντρώθηκαν σιωπηλά μπροστά από το νοσοκομείο για να συμπαρασταθούν στους τραυματίες. Εκπρόσωπους των οπαδών δέχτηκε η διεύθυνση του νοσοκομείου και αφού ενημερώθηκαν για την κατάσταση της υγείας των τριών τραυματιών αναχώρησαν, λίγο μετά τα μεσάνυχτα, για την Ελλάδα. Οι οπαδοί αυτοί ταξίδευαν οδικώς για την Γαλλία και όσο βρίσκονταν στην Ουγγαρία έμαθαν για το τραγικό δυστύχημα και διέκοψαν το ταξίδι.