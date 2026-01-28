Η τραγωδία του ΠΑΟΚ συγκλόνισε τον πλανήτη: Παγκόσμιος θρήνος για τον χαμό των επτά οπαδών

Σοκ και βαθιά θλίψη προκάλεσε στην ελληνική κοινωνία η είδηση του θανάτου επτά οπαδών του ΠΑΟΚ, οι οποίοι ταξίδευαν οδικώς προς τη Λιόν για να βρεθούν στο πλευρό της αγαπημένης τους ομάδας στο παιχνίδι του Europa League. Το βανάκι στο οποίο επέβαιναν ενεπλάκη σε θανατηφόρο τροχαίο σε αυτοκινητόδρομο της Ρουμανίας, μετατρέποντας ένα ταξίδι πίστης και αγάπης σε ανείπωτη τραγωδία.



Από τις πρώτες ώρες της δημοσιοποίησης του δυστυχήματος, η είδηση έκανε τον γύρο του κόσμου. Διεθνή ειδησεογραφικά και αθλητικά μέσα αφιέρωσαν εκτενή ρεπορτάζ, μεταφέροντας λεπτομέρειες για το συμβάν και εκφράζοντας τη συμπαράστασή τους στον ΠΑΟΚ και στο ελληνικό ποδόσφαιρο, που βυθίστηκε στο πένθος.



Στη Γαλλία, όπου κατευθύνονταν οι άτυχοι φίλαθλοι, το θέμα κυριάρχησε για ώρες στην επικαιρότητα. Ιστοσελίδες όπως το «Foot Mercato» και η «Le Parisien» ανέδειξαν την τραγωδία με αναλυτικά δημοσιεύματα, υπογραμμίζοντας πως οι επτά Έλληνες έχασαν τη ζωή τους καθ’ οδόν για τον αγώνα με τη Λιόν.

Ιδιαίτερη απήχηση είχε το γεγονός και πέρα από τα ευρωπαϊκά σύνορα. Το πρακτορείο «Associated Press» μετέδωσε την είδηση, με αρκετά αμερικανικά μέσα να αναπαράγουν το ρεπορτάζ, δίνοντας διεθνή διάσταση στην απώλεια. Παράλληλα, η ισπανική «Marca» και η ιταλική «Gazzetta dello Sport» αναφέρθηκαν στο δυστύχημα, τονίζοντας τη σύνδεσή του με την ευρωπαϊκή διοργάνωση.

Ανάλογες αναφορές υπήρξαν και από τη Γερμανία και τη Μεγάλη Βρετανία, με μέσα όπως η «Bild» και το «Independent» να κάνουν λόγο για φρικτό τροχαίο δυστύχημα που στέρησε τη ζωή σε ανθρώπους οι οποίοι ταξίδευαν αποκλειστικά για να στηρίξουν την ομάδα τους.

Η τραγωδία αυτή δεν αφορά μόνο τον ΠΑΟΚ ή την Ελλάδα, αλλά ολόκληρη την ποδοσφαιρική οικογένεια. Ένα ακόμη χτύπημα για το πόσο εύθραυστη μπορεί να γίνει η γραμμή ανάμεσα στο πάθος για το ποδόσφαιρο και στην απώλεια, όταν ένα ταξίδι δεν φτάνει ποτέ στον προορισμό του.