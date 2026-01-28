Πρωθυπουργός Ρουμανίας για το θανατηφόρο τροχαίο: «Οι σκέψεις μας είναι στα θύματα από την Ελλάδα»

Ο πρωθυπουργός της Ρουμανίας, Ιλίε Μπολοζάν, με ανάρτησή του στα social media αναφέρθηκε στο δυστύχημα που κόστισε τη ζωή σε επτά φίλους του ΠΑΟΚ.

Ο Ιλίε Μπολοζάν στο μήνυμά του εξέφρασε τα θερμά του συλλυπητήρια στις οικογένειες των θυμάτων.

«Εκ μέρους της κυβέρνησης της Ρουμανίας, εκφράζω τα συλλυπητήριά μου στις οικογένειες των επτά νέων από την Ελλάδα που έχασαν τη ζωή τους στο τραγικό τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε στην κομητεία Τίμις.

Εύχομαι ταχεία ανάρρωση στους τραυματίες. Οι σκέψεις μας είναι με όλους όσους επλήγησαν από αυτή την τραγωδία» ήταν το μήνυμα του Ρουμάνου πρωθυπουργού.

Αυτόπτης μάρτυρας για την τραγωδία με τους οπαδούς του ΠΑΟΚ

Στην εθνική οδό κοντά στην πόλη Τιμισοάρα, εκεί όπου το τροχαίο δυστύχημα κόστισε τη ζωή σε επτά οπαδούς του ΠΑΟΚ και άλλοι τρεις είσαι σοβαρά τραυματίες, ένας αυτόπτης μάρτυρας έδωσε τη δική του εικόνα στο ρουμάνικο ειδησεογραφικό Μέσο «Libertatea».

«Ο οδηγός του Βαν έκανε υπερβολικούς και επικίνδυνους ελιγμούς πριν τη σύγκρουση», δήλωσε αρχικά, για να εξηγήσει στη συνέχεια πως «προσπάθησε να προσπεράσει μία σειρά από αυτοκίνητα. Τη στιγμή που πέρασε ένα βυτιοφόρο, ένα κόκκινο φορτηγό ερχόταν από την αντίθετη κατεύθυνση. Τότε ήταν που συνειδητοποίησε ότι δεν είχε χρόνο να ολοκληρώσει έναν ακόμα ελιγμό, προσπάθησε να επιστρέψει στη λωρίδα του, αλλά συγκρούστηκε με το όχημα που προσπάθησε να προσπεράσει. Έχασε τον έλεγχο, έπεσε πάνω στο φορτηγό και στη συνέχεια εκσφενδονίστηκε».