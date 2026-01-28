Η Θύρα 4 γεμάτη λουλούδια και υψωμένα πανό για τους αδικοχαμένους φίλους του ΠΑΟΚ (pics)

Επτά φίλοι του ΠΑΟΚ ολοκλήρωσαν με τραγικό τρόπο τον κύκλο της ζωής τους στη Ρουμανία, καθώς το μίνι βαν που τους μετέφερε με προορισμό τη Λυών, συγκρούστηκε με νταλίκα κι έγινε χίλια κομμάτια.

Η «ασπρόμαυρη» ΚΑΕ, ζήτησε αρχικά ιδιωτικότητα σε ότι έχει να κάνει με τις οικογένειες όσων σκοτώθηκαν κι έπειτα ανακοίνωσε πως η Θύρα 4 θα ανοίξει το πρωί της Τετάρτης (28/1), προκειμένου οι φίλοι της ομάδας στη Θεσσαλονίκη να απονείμουν το ύστατο χαίρε στους συνοπαδούς τους, που άφησαν την τελευταία τους πνοή.

Έτσι κι έγινε, κόσμος αρχίσει να συρρέει προοδευτικά στη Θύρα 4, η οποία θα μείνει ανοικτή έως τις 22.00.