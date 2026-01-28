ΠΑΕ ΠΑΟΚ: Γραμμή υποστήριξης για τις οικογένειες των θυμάτων στη Ρουμανία

Σε βαθύ πένθος βυθίστηκε η οικογένεια του ΠΑΟΚ, το μεσημέρι της Τρίτης (27/1), μετά το τραγικό αυτοκινητιστικό δυστύχημα στη Ρουμανία, το οποίο κόστισε τη ζωή επτά οπαδών του «Δικεφάλου του Βορρά».



Το βαν στο οποίο επέβαιναν πέρασε στο αντίθετο ρεύμα κατά τη διάρκεια προσπέρασης και συγκρούστηκε μετωπικά με νταλίκα. Από τη σύγκρουση έχασαν τη ζωή τους επτά οπαδοί, ενώ άλλοι τρεις είναι τραυματίες.



Οι νεαροί φίλαθλοι είχαν ξεκινήσει το ταξίδι τους με προορισμό τη Λυών, όπου ο ΠΑΟΚ αγωνίζεται την Πέμπτη στο πλαίσιο του Europa League.



Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ, με σχετική ενημέρωση, ανακοίνωσε ότι έχει δημιουργηθεί γραμμή υποστήριξης για τις οικογένειες των θυμάτων, τονίζοντας ότι ο εν λόγω αριθμός αφορά ΜΟΝΟ τους συγγενείς των επτά ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους.