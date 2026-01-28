Δυστύχημα ΠΑΟΚ: Οι κινήσεις της Αθήνας για να επιστρέψουν στην Ελλάδα τα θύματα του τροχαίου

Σε πλήρη κινητοποίηση βρίσκεται η ελληνική κυβέρνηση για τον επαναπατρισμό των θυμάτων του τραγικού τροχαίου που σημειώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης 27 Ιανουαρίου στη Ρουμανία, όταν βαν που μετέφερε φιλάθλους του ΠΑΟΚ με προορισμό τη Λυών της Γαλλίας συγκρούστηκε μετωπικά με νταλίκα, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους επτά από τα δέκα άτομα που επέβαιναν.

Από την πρώτη στιγμή, η ελληνική πρεσβεία στο Βουκουρέστι και οι αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Εξωτερικών έδρασαν άμεσα, αποστέλλοντας προσωπικό και παρέχοντας συνεχή υποστήριξη στους τραυματίες και στις οικογένειες των θυμάτων. Οι διπλωμάτες βρίσκονται σε σταθερή επικοινωνία με τις ρουμανικές αρχές, ενώ το Υπουργείο Υγείας και οι ελληνικές υπηρεσίες εξετάζουν προσεκτικά τις δυνατότητες ασφαλούς μεταφοράς των τραυματιών στην Ελλάδα.

Η διαδικασία επαναπατρισμού των σορών, ωστόσο, παραμένει ιδιαίτερα απαιτητική, με το ΥΠΕΞ να διαβεβαιώνει ότι «έχει πέσει πάνω» σε κάθε λεπτομέρεια, ώστε οι οικογένειες να παραλάβουν τα αγαπημένα τους πρόσωπα το συντομότερο δυνατό, μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία ταυτοποίησης.

Σε καλή κατάσταση οι δύο τραυματίες

Ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης περιέγραψε το πρωί της Τετάρτης (28/1) την κατάσταση των νοσηλευόμενων οπαδών του ΠΑΟΚ. Όπως ανέφερε, ένας τραυματίας είναι σε καλή κατάσταση, ο δεύτερος φέρει μη σοβαρά τραύματα και αναμένεται να πάρει εξιτήριο, ενώ ο τρίτος είναι πολυτραυματίας σε σοβαρή αλλά σταθερή κατάσταση. Φέρει κακώσεις στον αυχένα και στη σπονδυλική στήλη, οι οποίες, σύμφωνα με τον υπουργό, δεν αναμένεται να προκαλέσουν μόνιμες βλάβες.

Για τη μεταφορά τους στην Ελλάδα, σημείωσε ότι οι δύο πρώτοι μπορούν να ταξιδέψουν με πτήση γραμμής, ενώ ο πολυτραυματίας θα χρειαστεί ειδικά διαμορφωμένο αεροσκάφος, το οποίο θα σταλεί από την Ελλάδα μόλις υπάρξει η απαραίτητη ιατρική έγκριση. Ο κ. Γεωργιάδης τόνισε πως, παρότι η ζωή του δεν κινδυνεύει, η μετακίνησή του χωρίς τις κατάλληλες προφυλάξεις θα μπορούσε να επιδεινώσει την κατάστασή του.

Λοβέρδος: «Σε συνεχή εγρήγορση το ΥΠΕΞ»

Ο υφυπουργός Εξωτερικών Γιάννης Λοβέρδος, από την πλευρά του, μίλησε στην ΕΡΤ, περιγράφοντας τα βήματα που ακολουθούνται για τον επαναπατρισμό των σορών και ενημερώνοντας για την πορεία των τραυματιών.

«Όπως κι εσείς, αισθάνομαι συντετριμμένος. Πρόκειται για μια τραγωδία που έχει συγκλονίσει ολόκληρη τη χώρα», είπε, τονίζοντας ότι μόλις πληροφορήθηκε το δυστύχημα βρισκόταν σε σύσκεψη και από εκείνη τη στιγμή ξεκίνησε η άμεση κινητοποίηση.

Όπως ανέφερε, η ελληνική πρεσβεία στο Βουκουρέστι έστειλε άμεσα τον πρόξενο και διερμηνέα στην Τιμισοάρα, παρά την απόσταση των περίπου οκτώ ωρών, προκειμένου να στηρίξουν τους τραυματίες και να συντονίσουν τη διαδικασία με τις τοπικές αρχές. Οι διπλωμάτες βρέθηκαν στο πανεπιστημιακό νοσοκομείο της πόλης, το οποίο, όπως είπε, θεωρείται από τα καλύτερα της Ρουμανίας. Παράλληλα, η πρέσβης και τα στελέχη της πρεσβείας βρίσκονται σε διαρκή επαφή με τους συγγενείς των θυμάτων, παρέχοντας κάθε δυνατή βοήθεια.

Ο κ. Λοβέρδος έκανε γνωστό ότι ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης είχε αλλεπάλληλες επικοινωνίες με τον Ρουμάνο ομόλογό του πριν αναχωρήσει για τη Νέα Υόρκη. «Το υπουργείο Εξωτερικών δεν κοιμάται. Από χθες το μεσημέρι βρίσκεται σε συνεχή εγρήγορση», υπογράμμισε.

Αναφορικά με τη γραφειοκρατική διαδικασία επαναπατρισμού, παραδέχθηκε ότι είναι εξαιρετικά σύνθετη, αλλά τόνισε πως στην παρούσα περίπτωση έχει «πέσει πάνω όλο το υπουργείο Εξωτερικών».

«Μόλις ολοκληρωθεί η αναγνώριση των θυμάτων, θα καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να επιστρέψουν το συντομότερο δυνατό στην Ελλάδα οι σοροί των επτά νέων ανθρώπων», σημείωσε, αποφεύγοντας να προχωρήσει σε περισσότερες λεπτομέρειες πριν τις επίσημες ανακοινώσεις.

Για τους τραυματίες, ανέφερε ότι ακόμη δεν υπάρχει πλήρης ιατρική ενημέρωση. «Προσευχόμαστε για την καλύτερη δυνατή εξέλιξη και να επιστρέψουν υγιείς στις οικογένειές τους», είπε.

Κλείνοντας, υπογράμμισε τη συγκινητική ενότητα που έδειξε η αθλητική κοινότητα, πέρα από οπαδικές αντιπαλότητες: «Η ανθρώπινη ζωή είναι πάνω από τον φανατισμό και την τοξικότητα. Αυτή η στάση ανθρωπιάς πρέπει να διατηρηθεί».