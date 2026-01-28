Δυστύχημα ΠΑΟΚ: Σε ετοιμότητα C-130 εφόσον ζητηθεί η μεταφορά των τραυματιών

Σε ετοιμότητα βρίσκεται, όπως αναφέρουν πηγές του υπουργείου Εθνικής Άμυνας, στην αεροπορική βάση Ελευσίνας, αεροσκάφος τύπου C-130 προκειμένου να διατεθεί, εφόσον ζητηθεί από τις αρμόδιες αρχές, για τη μεταφορά τραυματιών φιλάθλων του ΠΑΟΚ από τη Ρουμανία στην Ελλάδα.

Ειδικότερα, η κυβέρνηση είναι έτοιμη και πραγματοποιεί ενέργειες προκειμένου να ολοκληρωθούν το ταχύτερο τόσο η ταυτοποίηση των σορών, όσο και οι μεταφορά όλων των θυμάτων του τροχαίου στην Ελλάδα. Από την πρώτη στιγμή, η ελληνική πρεσβεία στο Βουκουρέστι και οι αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Εξωτερικών έδρασαν άμεσα, αποστέλλοντας προσωπικό και παρέχοντας συνεχή υποστήριξη στους τραυματίες και στις οικογένειες των θυμάτων. Οι διπλωμάτες βρίσκονται σε σταθερή επικοινωνία με τις ρουμανικές αρχές, ενώ το Υπουργείο Υγείας και οι ελληνικές υπηρεσίες εξετάζουν προσεκτικά τις δυνατότητες ασφαλούς μεταφοράς των τραυματιών στην Ελλάδα.

Η διαδικασία επαναπατρισμού των σορών, ωστόσο, παραμένει ιδιαίτερα απαιτητική, με το ΥΠΕΞ να διαβεβαιώνει ότι «έχει πέσει πάνω» σε κάθε λεπτομέρεια, ώστε οι οικογένειες να παραλάβουν τα αγαπημένα τους πρόσωπα το συντομότερο δυνατό, μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία ταυτοποίησης.