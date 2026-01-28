Ολοκληρώθηκε η ταυτοποίηση των επτά νεκρών - Με αεροδιακομιδή η επιστροφή των τραυματιών (vid)

Σε κλίμα βαθιάς οδύνης δρομολογούνται οι διαδικασίες για τον επαναπατρισμό των θυμάτων του πολύνεκρου τροχαίου, με τις ελληνικές αρχές και την ΠΑΕ ΠΑΟΚ να συντονίζουν την επιχείρηση μεταφοράς των σορών και των τραυματιών από την Τιμισοάρα.

Στην τελική ευθεία βρίσκεται η οδυνηρή διαδικασία της επιστροφής των επτά οπαδών του ΠΑΟΚ που έχασαν τη ζωή τους στο οδικό δυστύχημα κοντά στο Λουγκόζ. Σύμφωνα με επίσημη ενημέρωση από τον Υφυπουργό Εξωτερικών, Γιάννη Λοβέρδο, η ταυτοποίηση των θυμάτων έχει πλέον ολοκληρωθεί. Οι ρουμανικές αρχές αναμένεται να εκδώσουν τα απαραίτητα έγγραφα την Πέμπτη (29/1), ώστε οι σοροί των αδικοχαμένων νέων να μεταφερθούν στην Ελλάδα με αεροσκάφος C-130 της Πολεμικής Αεροπορίας, το οποίο βρίσκεται ήδη σε κατάσταση ετοιμότητας στην Ελευσίνα.

Σε εξέλιξη η αεροδιακομιδή των τραυματιών

Παράλληλα με συντονισμένες ενέργειες της ΠΑΕ ΠΑΟΚ και του Υπουργού Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη, δρομολογείται η αεροδιακομιδή των τριών τραυματιών από τη Ρουμανία στην Ελλάδα.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, η μεταφορά αναμένεται να πραγματοποιηθεί εντός της ημέρας ή, το αργότερο, αύριο, με ειδικά διαμορφωμένο αεροσκάφος, πλήρως εξοπλισμένο για την παροχή νοσοκομειακής φροντίδας καθ’ όλη τη διάρκεια της πτήσης.

Παράλληλα, η ΠΑΕ ΠΑΟΚ βρίσκεται σε διαρκή επικοινωνία με το Υπουργείο Εξωτερικών, ώστε, μετά την ολοκλήρωση όλων των προβλεπόμενων διοικητικών και διπλωματικών διαδικασιών, να οργανωθεί η μεταφορά των σορών στη χώρα. Οι αρμόδιες αρχές εργάζονται για την επιτάχυνση των διαδικασιών, σε συνεννόηση με τις οικογένειες και σύμφωνα με τα διεθνή πρωτόκολλα.

Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ παραμένει σε πλήρη κινητοποίηση, σε συνεργασία με τα αρμόδια υπουργεία και τις ελληνικές αρχές, παρακολουθώντας στενά όλες τις εξελίξεις και συνδράμοντας σε κάθε απαιτούμενη ενέργεια.