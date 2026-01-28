Συντετριμμένος ο Άγγελος Αναστασιάδης τιμά τη μνήμη των επτά οπαδών έξω από την Τούμπα

Η οικογένεια του ΠΑΟΚ και ολόκληρη η ελληνική φίλαθλη κοινότητα βιώνουν στιγμές βαθιάς θλίψης μετά τον τραγικό χαμό επτά οπαδών της ομάδας σε τροχαίο δυστύχημα στη Ρουμανία, το μεσημέρι της Τρίτης 27 Ιανουαρίου.



Στο γήπεδο της Τούμπας έχει διαμορφωθεί ειδικός χώρος όπου φίλοι του Δικεφάλου συγκεντρώνονται για να αφήσουν λουλούδια, σημειώματα και να αποτίσουν τον προσωπικό τους φόρο τιμής. Η ατμόσφαιρα είναι βουβή και φορτισμένη συναισθηματικά, με τους οπαδούς να δείχνουν την αλληλεγγύη και τον σεβασμό τους στις οικογένειες των θυμάτων.

Μεταξύ αυτών που βρέθηκαν εκεί, συγκινώντας όλους γύρω, ήταν ο Άγγελος Αναστασιάδης. Ο πρώην προπονητής της ομάδας και νυν αντιπρόεδρος λύγισε μπροστά στο μνημείο, δείχνοντας την αληθινή του θλίψη για την απώλεια των νεαρών φιλάθλων.



