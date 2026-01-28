Ρίγη συγκίνησης: Οι φανέλες των 7 οπαδών του ΠΑΟΚ στη μπουτίκ με τον συμβολικό αριθμό «12»

Ανατριχίλα προκαλεί η πρωτοβουλία της ΠΑΕ ΠΑΟΚ να τιμήσει τη μνήμη των φιλάθλων που χάθηκαν τόσο άδικα.

Στη μπουτίκ στο γήπεδο της Τούμπας τοποθετήθηκαν οκτώ φανέλες με τα ονομάτα των αδικοχαμένων απαδών, επτά για τα «αετόπουλα» που άφησαν την τελευταία τους πνοή στην άσφαλτο της Ρουμανίας και μία για τον φίλαθλο που «λύγισε» από ανακοπή στο άκουσμα της τραγικής είδησης, ενώ δίπλα τους υπάρχει μια επιπλέον μαύρη φανέλα με τη φράση «ΑΘΑΝΑΤΟΙ 27/1/2026».

Η ιστορική σημειολογία του αριθμού «12»

Ήταν 16 Αυγούστου του 2000, όταν η διοίκηση του ΠΑΟΚ πήρε την απόφαση να αποσύρει οριστικά τον αριθμό «12». Ο αριθμός αυτός αφιερώθηκε εξ ολοκλήρου στον λαό του ΠΑΟΚ, αναγνωρίζοντάς τον ως τον αιώνιο «δωδέκατο παίκτη» που δεν εγκαταλείπει ποτέ την ομάδα.

Τελευταίος ποδοσφαιριστής που φόρεσε τη φανέλα με το «12» ήταν ο Τζο Νάγκμπε, πριν αυτή περάσει για πάντα στα χέρια των οπαδών. Σήμερα, η κίνηση στη μπουτίκ της Τούμπας έρχεται να σφραγίσει αυτή την ιστορική δέσμευση.