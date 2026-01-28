Συγκίνηση: Αντιπροσωπεία του Άρη άφησε λουλούδια στη μνήμη των αδικοχαμένων φίλων του ΠΑΟΚ (pics)

Σε κλίμα βαθιάς οδύνης παραμένει η χώρα μετά την τραγωδία που συγκλόνισε το πανελλήνιο, όταν έγινε γνωστό ότι επτά φίλοι του ΠΑΟΚ έχασαν τη ζωή τους σε τροχαίο δυστύχημα στη Ρουμανία, ταξιδεύοντας για να παρακολουθήσουν τον αγώνα της ομάδας τους με τη Λυών για το Europa League.

Αντιπροσωπεία του Άρη, αποτελούμενη από τον τιμ μάνατζερ Γιώργο Γκουγκουλιά, τον τεχνικό διευθυντή Ρούμπεν Ρέγες, τους ποδοσφαιριστές Ούρος Ράτσιτς και Τάσο Δώνη, μέλη του τεχνικού επιτελείου, καθώς και τον πρόεδρο του ΑΣ Άρης, Σίμο Αιβαζίδη, βρέθηκε στο γήπεδο της Τούμπας.

Εκεί άφησαν λίγα λουλούδια στο σημείο όπου από χθες φίλαθλοι αποχαιρετούν τους επτά οπαδούς του ΠΑΟΚ, αποδίδοντας με σεβασμό και σιωπή το ύστατο χαίρε.

Δείτε τις φωτογραφίες

Eurokinissi

Eurokinissi

Eurokinissi

Eurokinissi

Eurokinissi